Тимофей Баженов предлагает восстанавливать лес методом двукратной компенсации

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В России необходимо принять закон о двукратном компенсационном восстановлении лесов, заявил общественник и телеведущий Тимофей Баженов. Речь идет о способе, который предусматривает высадку двух новых деревьев вместо одного срубленного.

Уточняется, что в настоящее время Лесной кодекс РФ предусматривает равное лесовосстановление.

Также Баженов предложил ужесточить меры наказания за нарушение экологических норм. В частности, увеличить штрафы минимум в 10 раз с учетом того, что сумма взыскания должна быть не менее суммы ущерба.

"Вижу, что решение большого ряда обозначенных мной экологических проблем лежит на законодательном уровне и требует гарантированной поддержки со стороны "партии большинства" в Государственной думе", – заявил Баженов по результатам XX съезда партии "Единая Россия".

Ранее Баженов поддержал решение правительства выделить регионам еще 7 миллиардов рублей на экологическую инициативу о рекультивации мусорных полигонов. Финансирование ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", ставшего частью нацпроекта "Экология".





По итогам предварительного голосования Тимофей Баженов набрал наибольшее количество голосов. Поддержку у москвичей журналист заслужил благодаря своей репутации защитника природы и программе экологических и антимошеннических инициатив.

Например, предложения по ужесточению наказаний за экологические нарушения, за телефонное и кибермошенничество и предложение ввести десятилетний мораторий на вырубку зеленых зон в Москве.

Съезд партии «Единая Россия» состоялся 19 июня в здании «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной. На заседании был утвержден список партии к предстоящим выборам в Госдуму, озвучены основные направления предвыборной программы.