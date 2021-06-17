Баженов: единую систему видеонаблюдения можно использовать для улучшения экологии

17:37
Фото: Максим Манюров
Тележурналист Тимофей Баженов поддержал идею создания единой системы видеонаблюдения, озвученную правительством РФ. По его словам, специальная платформа должна объединить данные видеокамер по всей стране.
"Единая система видеонаблюдения в том числе поможет решить множество экологических проблем. Во-первых, это повысит пожарную безопасность. Если вдруг где-то возникнет пожар, его можно будет заметить и вовремя принять меры по его устранению, пока огонь не натворил больших бед. Во-вторых, камеры, установленные в парках, на берегу водоемов и других местах отдыха, позволят отслеживать нарушителей, оставляющих за собой мусор", – отметил Баженов.
Он подчеркнул, что в Москве действует система видеонаблюдения "Безопасный город". С помощью видеокамер в 2020 году было раскрыто более 5 тысяч преступлений, в том числе 2 713 краж, 516 грабежей, 129 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 40 убийств.
Баженов добавил, что системы видеонаблюдения давно зарекомендовали себя как надежное средство для поиска людей, находящихся в розыске, угнанных автомобилей и нарушителей правопорядка. По его словам, современная технология распознавания лиц позволяет быстро идентифицировать личности нарушителей. Эту же технологию стоит применять и в поиске эконарушителей, заключил Баженов.
Ранее Тимофей Баженов одобрил экологическую инициативу о рекультивации мусорных полигонов. Финансирование ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", ставшего частью нацпроекта "Экология".
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