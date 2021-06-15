Тимофей Баженов одобрил экологическую инициативу о рекультивации мусорных полигонов

Фото: Максим Манюров
Общественный лидер Тимофей Баженов поддержал решение правительства выделить регионам еще 7 миллиардов рублей на экологическую инициативу о рекультивации мусорных полигонов. Финансирование ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", ставшего частью нацпроекта "Экология".
Баженов отметил, что природная среда вблизи свалок находится в хрупком равновесии, даже если полигон легальный и на нем соблюдаются санитарно-экологические нормы. По словам журналиста, все мусорные полигоны нуждаются в пристальном контроле общественности.
"Растущее количество незаконных свалок – одна из самых животрепещущих тем. Бороться с ней надо самым кардинальным способом. Увеличивать штрафы до десятикратного размера, чтобы они действительно могли покрыть наносимый природе ущерб", – заявил Баженов.
Он отметил, что в современных реалиях обнаружить мусорящих несложно, и предложил отлавливать нарушителей с помощью современных средств фото- и видеофиксации.
Для улучшения экологической ситуации Баженов предложил ввести ряд изменений в действующее законодательство. Он выразил уверенность, что Москве в этом поможет десятилетний мораторий на вырубку зеленых зон.
Ранее власти Московской области закрыли полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском городском округе. Также сообщалось о планах закрыть все мусорные полигоны в Подмосковье.
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