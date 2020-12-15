В Подмосковье закрыли мусорный полигон "Ядрово"

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Власти Московской области закрыли полигон бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском городском округе, до конца года планируется закрытие всех мусорных полигонов в Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Сегодня символическая дата. Мы, как и обещали жителям, закрыли полигон ("Ядрово". – Прим. ред.). Но всегда есть к чему стремиться, мы говорим про рекультивацию. У нас сейчас большая программа в рамках национального проекта по рекультивации полигонов. Десять уже закончили, семь сейчас уже идет рекультивация, еще 14 в проектировании. "Ядрово" в 2021 году становится в проектирование, и здесь также будет наведено полное соответствие экологической безопасности", – сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Как отметили в пресс-службе губернатора, все свалки в регионе планируется закрыть до конца текущего года. Им на смену придут 11 современных комплексов по переработке отходов (КПО).
В начале 2018 года жители Волоколамского района жаловались на ужасный запах, исходящий с полигона "Ядрово", многие испытывали из-за газа проблемы с самочувствием. Позднее полигон частично закрыли для приема отходов, а в июне на полигоне заработала установка по утилизации газа.
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