Баженов прокомментировал изменения правил проката электросамокатов в Москве

Фото: Максим Манюров

Журналист и телеведущий Тимофей Баженов поддержал решение департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы изменить правила проката электросамокатов в столице.

"Самокаты – это перспективный вид индивидуального городского транспорта. Они современны и экологичны, но при скоростной езде необходимо в первую очередь думать о безопасности окружающих", – прокомментировал ситуацию журналист.

По данным Дептранса Москвы, за первые два месяца 2021 года на прокатных электросамокатах было совершено два миллиона поездок. Такое же количество поездок в 2020 году было совершено за 12 месяцев. Тенденция показывает, что самокаты становятся одними из самых популярных видов городского транспорта. Для сохранения безопасности пешеходов необходимо принимать срочные меры.

Эксперты считают, что скорость в 15–20 километров в час – это максимально комфортная скорость для езды в городских условиях. Разгоняться выше можно только в местах, где нет большого скопления людей.

Баженов подчеркнул, что к езде на электросамокатах водителям необходимо подходить со всей ответственностью и не подвергать опасности здоровье окружающих.



В Москве начнут действовать новые правила для самокатов

Ранее стало известно о планах столичного Дептранса в течение недели ввести обновленные правила работы сервисов аренды электросамокатов.

Так, вблизи и на территории парков, а также на проблемных участках дорог и в местах с высоким потоком пешеходов вводятся так называемые "медленные зоны", где скорость электросамокатов будет автоматически снижаться до 15 километров в час. На данный момент уже создано 45 таких зон.

Максимальная скорость передвижения по городу остается прежней – 25 километров в час.

