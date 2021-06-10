Эксперт оценил ограничения для электросамокатов в городах России

В Москве могут разработать единые правила передвижения на самокатах. В частности, в Мосгордуме предлагают снизить скорость движения по тротуарам и назначить ответственность для пользователей, которые нарушают эти требования. Накануне уже резко ужесточили правила аренды электросамокатов в Санкт-Петербурге. Рассказываем, какие условия для пользователей кикшеринга могут появиться в российских городах и что еще может измениться.



Столичные ограничения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве планируют создать правила для пользователей самокатов, причем не только прокатных, но и личных, а также моноколес. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, сейчас обсуждается предложение об ограничении зон и скорости передвижения в парках и других общественных пространствах.

Определенный лимит могут также ввести на мощность двигателя и возраст пользователей. Кроме того, предлагается разрешить проезд только по велодорожкам и велополосам, а в случае их отсутствия – по тротуарам, но со скоростью не более 7 километров в час. Пешеходы при этом будут иметь приоритет. Шапошников также отметил, что в столичном КоАП должен появиться отдельный пункт для нарушителей правил.

Ранее в департаменте транспорта Москвы также рассказали о возможных мерах регулирования движения электросамокатов в городе. По словам главы Дептранса Максима Ликсутова, средства передвижения, которые используются на проезжей части, будут регулироваться ГИБДД. Кроме того, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью людского потока. Прокатные самокаты не должны ездить со скоростью более 25 километров в час.

В Москве также могут появиться "медленные зоны" для пользователей. Так, скорость электросамокатов, арендованных в Сокольниках, на ВДНХ, в Парке Горького, Театральном проезде и на Большой Лубянке, будет автоматически снижаться до 15 километров в час. Сейчас такие ограничения уже действуют на самокатах сервиса Whoosh.





В Подмосковье с начала прокатного сезона также ввели ограничения на скорость самокатов. Разогнаться на них можно максимум до 20 километров в час.

Питерские разборки

В конце мая и начале июня в Санкт-Петербурге произошло несколько громких ДТП с участием самокатов. От действий лихачей пострадали прохожие, в том числе малолетние дети. В рамках расследования уголовных дел питерские следователи также провели обыски у операторов кикшеринга Urent, Еleven, Mangoo и Вusyfly. А 9 июня все сервисы и вовсе на сутки приостановили свою работу.

После подобных инцидентов с самокатами власти Санкт-Петербурга приняли решение о введении ограничений для пользователей кикшеринга. Комитет по транспорту и представители сервисов аренды договорились о создании правил использования в городе средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, самокаты, гироскутеры, моноколеса и другие устройства с электродвигателем.

Теперь на Невском проспекте и ряде других улиц с большим потоком пешеходов, в том числе рядом с достопримечательностями, скорость ограничили до 15 километров в час, а в период проведения в городе матчей Евро-2020 (до 12 июля) – до 10 километров в час. При этом на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Малой Морской улице движение и парковку самокатов полностью запретили. Нельзя оставлять самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, на тротуарах шириной менее 1,5 метра и на пути к метро.

Кроме того, во время проведения футбольного чемпионата на 95 улицах города, в том числе на Невском проспекте, Большой Конюшенной и Большой Морской улицах, на Адмиралтейской, Английской и Дворцовой набережных, а также в границах улиц размещения фан-зон и стадиона также нельзя будет проехаться на самокате.

Власти Санкт-Петербурга запретили размещать самокаты в парках, на газонах и цветниках, кататься на них несовершеннолетним и нетрезвым пользователям, а также ездить нескольким людям сразу на одном СИМ. Сервисы согласились оборудовать самокаты различимыми номерами, чтобы было легче идентифицировать сервис и его пользователя в случае нарушений.

На данный момент в Северной столице работают восемь операторов кикшеринга, а общий парк электросамокатов составляет более 12 тысяч.

Изменения назрели?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель организатора самокатного движения Let's Kick Евгений Барабанов рассказал Москве 24, что ограничения на скорость электросамокатов и подобных ему средств передвижения сейчас стали необходимой мерой. По его словам, самокат на данный момент не считается транспортным средством, а любой, кто им управляет, является пешеходом.

"С развитием технологий и появлением новых мощных моделей стало невозможно, чтобы пешеходы двигались со скоростью 70 километров в час. Поэтому необходимость в ограничении скорости уже назрела, это действительно актуально", – подчеркнул эксперт.





Евгений Барабанов заморганизатора самокатного движения Let's Kick Те, кто использует прокатные самокаты, часто являются новичками и не знают об особенностях передвижения и потенциальной опасности, которую они представляют для остальных.

Вместе с тем Барабанов отметил, что в отличие от кикшеринга, где скорость всех устройств можно ограничить техническим способом, владельцев личных электросамокатов будет сложнее контролировать.

"Одно дело – создать правила, а совсем другое – проследить, как они выполняются. У нас уже есть ПДД для велосипедов, но проблема в том, что мало кто ловит нарушителей", – пояснил он.



С 2018 по 2020 год в России ощутимо увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, оснащенных электродвигателем. В частности, всего за прошлый год зарегистрировано 331 происшествие. Их результатом стала гибель 6 человек, еще 347 были ранены.



Собеседник Москвы 24 добавил, что, прежде чем устанавливать правила для самокатчиков, следует понять, кто и как будет проверять их исполнение.

