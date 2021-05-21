Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве появятся "медленные зоны" для электросамокатов. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Скорость электросамокатов, арендованных в Сокольниках, на ВДНХ, в Парке Горького, Театральном проезде и на Большой Лубянке, будет автоматически снижаться до 15 километров в час.

По словам авторов инициативы, такая мера сделает улицы безопаснее для пешеходов.

Уточняется, что на данный момент ограничения уже работают на самокатах сервиса Whoosh.

Ранее в Мосгорпарке предложили ограничить езду на электросамокатах в парковых зонах. Там также предложили ввести возрастные ограничения на прокат средств индивидуальной мобильности, сославшись на то, что в некоторых странах Европы взять в аренду электротранспорт могут граждане не младше 14 лет, а в каких-то – не младше 16 лет.