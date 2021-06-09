Сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сервисы кикшеринга (аренды электросамокатов) приостановили работу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.

"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!" – говорится в приложении Whoosh.

Накануне в Санкт-Петербурге приняли решение ограничить скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города. К таковым относятся Невский проспект и прилегающие загруженные улицы.

Также ранее было представлено предложение министерства транспорта РФ, согласно которому на тротуарах могут запретить движение на самокатах тяжелее 35 килограммов. Разрабатываются соответствующие поправки в правила дорожного движения.