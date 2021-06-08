Эксперт оценил идею запрета ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Эксперт прокомментировал запрет на использование электросамокатов тяжелее 35 кг
Регулировать движение электросамокатов нужно, основываясь не на их весе, а на их скорости, считает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Своим мнением он поделился с телеканалом Москва 24.
"С развитием технологий появились электросамокаты, моноколеса, которые могут достигать скорости 80 километров в час. И вместе с водителем, который им управляет, это огромная кинетическая энергия, способная причинить большой вред и даже смерть", – подчеркнул Шумский.
По его словам, электросамокат, как и велосипед, может быть очень тяжелым, но при этом небыстрым, поэтому речь должна идти о мощности двигателя и скорости движения. Он привел в пример водителей, которые разгоняются на электротранспорте до 80 километров в час и едут при этом по загруженным дорогам, где любое неверное движение может привести к трагическим последствиям.
Эксперт предположил, что скорость электросамокатов стоит ограничить до 15 километров в час, что сопоставимо с человеческим бегом.
Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов.
При этом лиц, передвигающихся на самокатах без двигателей и роликах, планируется по-прежнему считать пешеходами, пояснил чиновник.
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