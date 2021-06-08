Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

20:57

Эксперт оценил идею запрета ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

транспорт эксклюзив

Эксперт прокомментировал запрет на использование электросамокатов тяжелее 35 кг

Регулировать движение электросамокатов нужно, основываясь не на их весе, а на их скорости, считает руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Своим мнением он поделился с телеканалом Москва 24.

"С развитием технологий появились электросамокаты, моноколеса, которые могут достигать скорости 80 километров в час. И вместе с водителем, который им управляет, это огромная кинетическая энергия, способная причинить большой вред и даже смерть", – подчеркнул Шумский.

По его словам, электросамокат, как и велосипед, может быть очень тяжелым, но при этом небыстрым, поэтому речь должна идти о мощности двигателя и скорости движения. Он привел в пример водителей, которые разгоняются на электротранспорте до 80 километров в час и едут при этом по загруженным дорогам, где любое неверное движение может привести к трагическим последствиям.

Эксперт предположил, что скорость электросамокатов стоит ограничить до 15 километров в час, что сопоставимо с человеческим бегом.

Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов.

При этом лиц, передвигающихся на самокатах без двигателей и роликах, планируется по-прежнему считать пешеходами, пояснил чиновник.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать