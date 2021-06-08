Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам замглавы департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, соответствующие поправки в Правила дорожного движения (ПДД) министерство обсуждает совместно с МВД.
"Что нового, по сравнению с тем, что было, – это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ (средства индивидуальной мобильности) для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", – сказал Луговенко.
При этом лиц, передвигающихся на самокатах без двигателей и роликах, планируется по-прежнему считать пешеходами, пояснил чиновник.
"Сейчас мы эту точку для себя поставили и согласились с позицией МВД о, том, что как это и сегодня, как это и было 60 лет назад, обыкновенный самокат – это пешеход. То есть мы эту норму оставляем как таковую и регулируем только средства, оснащенные двигателем", – уточнил Луговенко.
Ранее столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, электросамокаты, которые используются на проезжей части, будут регулироваться ГИБДД, кроме того, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, а прокатные самокаты – со скоростью до 25 километров в час.
Инициатива изменений в ПДД, согласно которой электросамокатам, гироскутерам и моноколесам разрешат ездить по тротуарам не быстрее 20 километров в час, обсуждается с 2019 года. Для нарушителей предлагается ввести штраф. До сих пор соответствующий документ принят не был.
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