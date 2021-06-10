В Москве скорость самокатов на тротуарах могут ограничить до 7 км/ч

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что в столице могут разработать единые правила передвижения на электросамокатах.

Как сообщает "Парламентская газета", в столичном парламенте считают правовое регулирование вопроса более разумной мерой, чем введение тех или иных запретов.

"Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения, предлагается в том числе ограничить зоны и скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности в парках и общественных пространствах независимо от того, арендованное это устройство или личное", – заявил Шапошников.

Глава Мосгордумы добавил, что ограничения могут коснуться скоростного режима и допустимой мощности двигателя. Предлагается разрешить проезд по велодорожкам и велополосам, а в случае их отсутствия – по тротуарам, но со скоростью не более 7 км/ч. Пешеходы при этом будут иметь приоритет.

В случае если названные предложения будут приняты, ответственность за нарушение правил планируется регулировать Кодексом об административных правонарушениях Москвы.

Ранее сообщалось, что в столице могут запустить call-центр для обращений о происшествиях с самокатами. Подобная система, как считает глава Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий, позволит выявлять операторов проката и передавать им жалобы. Сейчас проект тестируют в Санкт-Петербурге.