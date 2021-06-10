В Москве скорость самокатов на тротуарах могут ограничить до 7 км/ч

Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Киселев
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников сообщил, что в столице могут разработать единые правила передвижения на электросамокатах.
Как сообщает "Парламентская газета", в столичном парламенте считают правовое регулирование вопроса более разумной мерой, чем введение тех или иных запретов.
"Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения, предлагается в том числе ограничить зоны и скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности в парках и общественных пространствах независимо от того, арендованное это устройство или личное", – заявил Шапошников.
Глава Мосгордумы добавил, что ограничения могут коснуться скоростного режима и допустимой мощности двигателя. Предлагается разрешить проезд по велодорожкам и велополосам, а в случае их отсутствия – по тротуарам, но со скоростью не более 7 км/ч. Пешеходы при этом будут иметь приоритет.
В случае если названные предложения будут приняты, ответственность за нарушение правил планируется регулировать Кодексом об административных правонарушениях Москвы.
Ранее сообщалось, что в столице могут запустить call-центр для обращений о происшествиях с самокатами. Подобная система, как считает глава Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий, позволит выявлять операторов проката и передавать им жалобы. Сейчас проект тестируют в Санкт-Петербурге.
В Минтрансе рассказали, каких самокатчиков не пустят на тротуары
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: