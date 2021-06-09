Координатор "Лиза Алерт" Леонов выступил против запрета проката самокатов в городах

Фото: пресс-служба ОНФ

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов выступил против решения властей Санкт-Петербурга, которые остановили работу сервисов аренды электросамокатов.

Он выразил уверенность, что в Москве не будут спешить с аналогичным запретом.

"Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя, и все. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень", – заявил Леонов.

Он подчеркнул, что решение властей Санкт-Петербурга прямо противоречит экспертному мнению, которое было сформировано на круглом столе "Индивидуальный микротранспорт", состоявшемся 8 июня на площадке ОНФ.

В среду сервисы кикшеринга (аренды электросамокатов) приостановили работу в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.

Ранее было представлено предложение министерства транспорта РФ, согласно которому на тротуарах могут запретить движение на самокатах тяжелее 35 килограммов. Разрабатываются соответствующие поправки в правила дорожного движения.