Координатор "Лиза Алерт" Леонов выступил против запрета проката самокатов в городах

Фото: пресс-служба ОНФ
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов выступил против решения властей Санкт-Петербурга, которые остановили работу сервисов аренды электросамокатов.
Он выразил уверенность, что в Москве не будут спешить с аналогичным запретом.
"Пользователи индивидуальных средств мобильности – активные, современные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя, и все. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень", – заявил Леонов.
Он подчеркнул, что решение властей Санкт-Петербурга прямо противоречит экспертному мнению, которое было сформировано на круглом столе "Индивидуальный микротранспорт", состоявшемся 8 июня на площадке ОНФ.
В среду сервисы кикшеринга (аренды электросамокатов) приостановили работу в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.
Ранее было представлено предложение министерства транспорта РФ, согласно которому на тротуарах могут запретить движение на самокатах тяжелее 35 килограммов. Разрабатываются соответствующие поправки в правила дорожного движения.
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