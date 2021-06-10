В Москве могут запустить call-центр для обращений о происшествиях с самокатами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Глава Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий заявил, что в столице до конца июня планируют запустить call-центр для обращений по происшествиям с самокатами. Как передает Агентство "Москва", инициативу в дальнейшем могут распространить по России.

"Мы инициируем разные вопросы с точки зрения безопасности, функционирования электросамокатов в городах: в частности, мы создали единый call-центр для приема обращений граждан в случае каких-то происшествий с электросамокатами или с нахождением бесхозных электросамокатов", – заявил Петрожицкий.

По словам специалиста, call-центр заработал неделю назад в Санкт-Петербурге и пока тестируется.

В дальнейшем пользователи платформы смогут записать обращение, по которому эксперты начнут отслеживать электросамокат, замеченный в каком-либо происшествии. В частности, будет уточняться, к какому оператору проката относится транспортное средство, которому позже ретранслируют сообщение очевидца.

Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов. Замглавы департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко добавил, что владельцы самокатов без двигателей и роликов по-прежнему будут считаться пешеходами.