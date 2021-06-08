Координатор "Лиза Алерт" Леонов: движение самокатов в городе необходимо регулировать

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Координатор "Лиза Алерт" Олег Леонов заявил о необходимости введения системы бонусов за ответственное использование электросамокатов, а также продумать о возможном ограничении скорости движения в городе.

"Будущее наступило, и мы сейчас в начале волны бурного роста средств индивидуальной мобильности. Необходимо создавать инфраструктуру, в том числе круглогодичную, а не душить новое запретами. Но, в свою очередь, компаниям-прокатчикам необходимо жестко следить за нарушениями правил. Там, где нет, необходимо ограничить скорость до 15 километров в час. Также недопустимо управлять электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения, за это нужно отправлять в черный список", – подчеркнул Леонов.

Он выразил мнение, что урегулировать данный сектор движения получится только при совместной работе государства, бизнеса и самих граждан. Леонов считает, что во многом в этом вопросе помогут разделения потоков пешеходов и москвичей на самокатах, а также введение единых правил для арендных и частных самокатов.

Ранее министерство транспорта РФ выступило с предложением запретить езду по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 килограммов.

По словам замглавы департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимира Луговенко, соответствующие поправки в Правила дорожного движения (ПДД) министерство обсуждает совместно с МВД.