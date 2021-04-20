В Госдуме готовы оперативно рассмотреть поправки в ПДД для электросамокатов

В Москве вновь запустили прокат самокатов. На улицах города их уже не меньше 10 тысяч. Однако в стране до сих пор не улажен вопрос с правилами для владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сейчас они признаются пешеходами и могут свободно ездить по тротуарам, провоцируя аварии. Рассказываем, какие нововведения обсуждаются для решения этой проблемы.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Угроза на моноколесах

Неприятная история произошла с преподавательницей столичной школы Асей Штейн в марте этого года. Когда женщина гуляла в парке "Музеон" по пешеходной зоне, в нее влетел человек на электросамокате.

"Внезапно услышала сигнал сзади, постаралась отскочить, но не успела, упала вперед от сильного удара сзади. На меня наехал не очень молодой человек. Как мне кажется, он впервые пользовался самокатом", – рассказала собеседница Москвы 24.

Сам водитель самоката не пострадал, так как был в шлеме и на его спине висел рюкзак, а вот учительница получила сильный ушиб носа и ребер. При этом, по словам женщины, человек, который в нее врезался, вел себя крайне вежливо и участливо: десять раз переспросил, как она себя чувствует.





Ася Штейн преподаватель московской школы Судя по всему, он очень резко затормозил, не понимая, что на электросамокате делать этого ни в коем случае нельзя.

От столкновения женщина упала лицом вперед, поэтому после аварии у нее был "жуткий отек и гематомы на пол-лица". К счастью, благодаря тому, что она успела слегка сгруппироваться, удалось обойтись без серьезных травм. Как призналась сама Ася, она "отделалась легким испугом".



Москвичам рассказали, какую ответственность несет управляющий электросамокатом

Иногда владельцы СИМ врезаются не только в людей, но и в машины. Так случилось с автомобилем Натальи Некифоровой. По словам женщины, перед столкновением водитель электросамоката разогнался до 60 километров в час.

"Порядка 60 километров в час он развил скорость. Это предположительная скорость, которую установил по приезде сотрудник ДПС. Самое страшное, что люди, управляющие такими видами транспорта, находятся вне правового поля", – посетовала автовладелица.

Как пояснила Наталья, ремонт автомобиля по итогу ей пришлось оплачивать самой.

В аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ приводятся неутешительные данные. С 2018 по 2020 год ощутимо увеличилось число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, оснащенных электродвигателем. В частности, всего за прошлый год зарегистрировано 331 происшествие, результатом которых стала гибель 6 человек, еще 347 были ранены.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В чем трудности?

Необходимость регулировать правила пользования электросамокатами и другими подобными устройствами возникла еще в 2018 году, когда в Москве, а потом и в других городах России открылись первые сервисы так называемого кикшеринга – поминутной аренды самокатов. После этого из-за ценовой доступности многие любители покататься начали уже сами их приобретать в большом количестве.

Тогда в Мосгордуме планировали начать разработку правил для безопасного использования электросамокатов в городе. А с 2019 года поправками в правила дорожного движения (ПДД) для владельцев СИМ занялся федеральный Минтранс.

Ведомство планировало ввести правила езды на самокатах, сегвеях, гироскутерах, роликовых коньках, моноколесах и других подобный средствах передвижения. В частности, предлагало разрешить ездить на них в том числе по пешеходным дорожкам, но не быстрее 20 километров в час, а по автомобильным дорогам – в крайнем правом ряду. Однако в 2020 году проект отправили на доработку.

Мужчина промчался на моноколесе по Ленинградскому шоссе

В начале этого года столичный департамент транспорта сообщил, что обсуждает с Минтрансом России обновленный проект поправок в ПДД. Ведомства выделили основные правила, которые хотят обязать соблюдать водителей СИМ:

максимальная скорость на проезжей части не должна превышать 25 километров в час (за этим требованием проследят сотрудники ГИБДД и участковые);

(за этим требованием проследят сотрудники ГИБДД и участковые); на тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока, преимущество имеют пешеходы, а пользователи СИМ при создании помех должны сойти с транспорта;

запрещается движение по большим автомагистралям, в том числе по МКАД и ТТК;

если устройство способно разгоняться до 25 километров в час, то его приравнивают к мопедам, для управления которыми нужны водительские права;

перевозить пассажиров на СИМ запрещено ;

; дети до 7 лет при катании обязаны носить шлем и светоотражающие элементы , также это делать рекомендуется и взрослым;

, также это делать рекомендуется и взрослым; любое СИМ должно быть оборудовано светоотражающими элементами или фарами .

В пресс-службе Минтранса РФ пояснили Москве 24, что на данный момент идет сложный рабочий процесс подготовки поправок в ПДД. Источник в Транспортном комплексе Москвы уточнил, что разработку планируют закончить весной – летом текущего года.

Вместе с тем в Общественной палате РФ и вовсе предлагают приравнять все электросамокаты, электровелосипеды и прочий транспорт с электромотором к мопедам, что автоматически закроет им возможность ездить по тротуарам. Кроме того, по задумке общественников, передвигаться на таких устройствах смогут только люди старше 16 лет.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сколько можно ждать?

Зампредседателя комитета Госудмы по транспорту и строительству Владимир Афонский считает, что поправки в ПДД для владельцев средств индивидуальной мобильности необходимы. Однако парламентарий уверен, что не стоит спешить с изменениями, так как необходимо проработать все моменты, в том числе ответственность в КоАП для нарушителей.

"Для нас же крайне важно не только принять закон, но и понимать, что он будет работать. Здесь немало моментов еще требуют уточнения, и в этом смысле министерство транспорта действуют правильно", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Владимир Афонский зампредседателя комитета Госудмы по транспорту и строительству То, что появляется больше моноколес и похожих средств передвижения, это факт, поэтому вопрос в актуальной повестке. И, конечно, надо регулировать. Я сторонник оперативных мер, но если только этот вопрос полностью проработан.

Депутат пояснил, что перед тем, как принимать поправки, нужно будет понять, каким образом можно будет идентифицировать владельца СИМ, обозначить, могут ли на них передвигаться несовершеннолетние и кто должен нести ответственность, если подросток нарушит ПДД.