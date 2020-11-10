Жителя Казани лишили прав за пьяную езду на электросамокате

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Житель Казани Дмитрий Хотухов лишился водительских прав из-за вождения электросамоката в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на мировой суд Московского района города.

"Мировым судьей было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишении Хотухова права управления транспортным средством", – поделился собеседник агентства.

Инцидент произошел в августе 2020 года. Тогда виляющего из стороны в сторону на проезжей части казанца на электросамокате обнаружили инспекторы ГИБДД. После того, как мужчину остановили, сотрудники выяснили, что он пьян и не имеет документов, разрешающих управлять данным транспортным средством.

При этом Хотухов отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим был составлен протокол по статье КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Отмечается, что данный самокат приравнивается к мопедам, поскольку его мощность составляет 600 ватт.

Ранее стало известно, что владельцев электросамокатов могут начать штрафовать в России за опасную езду. Данные поправки в правила дорожного движения были подготовлены Минтрансом РФ. При этом новые меры могут коснуться людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, сегвеях и роликах.

Также сообщалось, что владельцев самокатов заставят получать права. Речь идет о тех, кто передвигается на электросамокатах мощностью более 250 ватт.

