ГИБДД проводит проверку после публикации видео с водителем электросамоката с ребенком

Видео: Москва 24

Специалисты столичной Госавтоинспекции изучают видео, на котором запечатлено, как водитель электросамоката ехал с ребенком за спиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Управление ГИБДД Москвы организовало проверку всех обстоятельств нарушения, запечатленного на данном видео", – отметили в пресс-службе.

Также уточняется, что правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя.

По словам авторов видео, мужчина с ребенком ехал по МКАД.

Ранее сообщалось, что владельцев электросамокатов могут начать штрафовать в России за опасную езду. Данные поправки в правила дорожного движения были подготовлены Минтрансом РФ. При этом новые меры могут коснуться людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, сегвеях и роликах.

Также сообщалось, что владельцев самокатов заставят получать права. Речь идет о тех, кто передвигается на электросамокатах мощностью более 250 ватт.