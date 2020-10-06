Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:55

ГИБДД проводит проверку после публикации видео с водителем электросамоката с ребенком

происшествия

Видео: Москва 24

Специалисты столичной Госавтоинспекции изучают видео, на котором запечатлено, как водитель электросамоката ехал с ребенком за спиной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Управление ГИБДД Москвы организовало проверку всех обстоятельств нарушения, запечатленного на данном видео", – отметили в пресс-службе.

Также уточняется, что правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя.

По словам авторов видео, мужчина с ребенком ехал по МКАД.

Ранее сообщалось, что владельцев электросамокатов могут начать штрафовать в России за опасную езду. Данные поправки в правила дорожного движения были подготовлены Минтрансом РФ. При этом новые меры могут коснуться людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, сегвеях и роликах.

Также сообщалось, что владельцев самокатов заставят получать права. Речь идет о тех, кто передвигается на электросамокатах мощностью более 250 ватт.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать