Эксперты прокомментировали штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах

Министерство транспорта РФ подготовило поправки в правила дорожного движения, согласно которым владельцев электросамокатов могут начать штрафовать за опасную езду. Нововведения могут коснуться людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, сегвеях и роликах. Рассказываем, что изменят поправки в ПДД и как на них отреагировало экспертное сообщество.

Что изменится

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Проект изменений в ПДД на данный момент направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России.

Основа изменений в правилах управления самокатами, гироскутерами, сегвеями и прочим малоскоростным транспортом заключается в его легализации. Для него даже ввели официальный термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ). В результате передвигающихся на электросамокатах и моноколесах предлагают выделить в отдельную категорию участников движения.

Поклонников такого вида транспорта ждет несколько нововведений. Самое важное и обсуждаемое из них – это запрет на управление СИМ лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это правило особо подчеркнули в Минтрансе.

Кроме того, детям до 7 лет теперь использовать СИМ можно будет только на тротуарах и только в сопровождении взрослых. Подросткам до 14 лет также запрещено выезжать на электросамокатах и моноколесах на проезжую часть, однако "гонять" по пешеходным дорожкам уже можно самостоятельно. Водителям СИМ старше 14 лет при отсутствии тротуаров и велодорожек выезжать на обочину можно, однако для этого придется соблюдать несколько условий: у мини-транспорта должны быть тормоза, фонарь и светоотражатели. Что касается езды по тротуарам, при совместном движении с пешеходами, согласно новым правилам, запрещается превышать скоростной режим в 20 километров в час.

За нарушение новых правил водителей СИМ планируется штрафовать. Ответственность будет наступать согласно статьям 12.29 и 12.30 КоАП "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения" и "Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" соответственно. Наказанием для таких водителей будет штраф до полутора тысяч рублей.



Ранее Минтранс Ранее Минтранс предложил и другие поправки, касающиеся уже непосредственно автомобилистов. В частности, планируется запретить водителям парковаться на островках безопасности. Также при выезде со двора теперь придется пропускать не только пешеходов, но и самокатчиков. Если на обеих сторонах улицы стоят знаки, запрещающие стоянку по четным и нечетным числам, то с 21:00 до 00:00 можно будет парковаться на любой стороне. Кроме того, на дорогах могут появиться изменения в знаках и разметке. Например, на автобусах установят табло "Внимание, пассажир". Если оно загорится, автомобиль, следующий за общественным транспортом, обязан будет остановиться и дождаться, пока табло не погаснет. А на дорогах водители смогут встретить новый знак "Зарядка электромобилей". Дорожная разметка, согласно поправкам, будет нескольких цветов – синего, красного и зеленого.



"Мера назрела давно"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил в беседе с Москвой 24, что такие изменения в нормативной базе назрели давно. "Сегодня люди, которые используют электросамокаты и прочие СИМ как средства передвижения на дороге, собственно, являются пешеходами. Если они ведут себя на проезжей части неправильно и их сбивает машина, виноват в этом, как правило, водитель транспортного средства. Хотя вопрос его виновности спорный", – объяснил Шапарин.





Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза Этот "пешеход" вполне мог двигаться со скоростью 80 километров час в левом ряду Третьего транспортного кольца, нарушая при этом правила дорожного движения, соблюдаемые обычными автомобилями.

Кроме того, опасность при аварии с таким транспортом грозит и пешеходам. Столкновение на скорости 20 километров в час очень травмоопасно, подчеркивает эксперт.

Однако в документе, подготовленном Минтрансом, по мнению Шапарина, учтены пока не все тонкости вопроса. В частности, по словам эксперта, пока непонятно, каким образом будут устанавливать и наказывать виновника, управляющего СИМ. "Как будет нести ответственность человек, который будет нарушать правила? Ведь номеров, например, у электросамокатов нет, по камерам их не отследить. Кто выпишет штрафы и как их выпишут – пока непонятно", – пояснил Шапарин.

Он также отметил, что Национальный автомобильный союз готов предложить решение этого вопроса. Оно, по словам Шапарина, простое: если СИМ имеет мощность больше 250 ватт, то его нужно приравнять к мопеду, который имеет похожую мощность. "И тогда заставлять водителей электросамокатов получать права категории "М", ездить в шлеме и в тех местах, которые предусмотрены для мопедов", – заключил эксперт.

Что думают в Госдуме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев рассказал Москве 24, что депутаты пока не готовы единодушно поддержать проект Минтранса. "Здесь есть два момента, которые заслуживают внимания. Они, к сожалению, противоречат друг другу. Поэтому окончательного решения мы еще не приняли и находимся на развилке между двумя этими видениями вопроса", – пояснил депутат.

С одной стороны, по мнению Лебедева, наказывать водителей СИМ, нарушающих правила как для автомобилей, так и для пешеходов, нужно. С другой – сомнения вызывают средства передвижения, которые Минтранс внес в указанную категорию. Речь идет о роликовых коньках, которые в проекте министерства приравнены к электросамокатам.





Игорь Лебедев заместитель председателя Государственной думы РФ С одной стороны, конечно, нужно их наказать, чтобы мозги включали. С другой стороны, в аварийных ситуациях на дороге с таким видом транспорта виновато в первую очередь воспитание, а точнее его отсутствие.

К тому же, по мнению Лебедева, причиной ДТП с участием СИМ является скорее не безнаказанность, а незнание и несоблюдение правил дорожного движения водителями маломощного транспорта. Другими словами, невоспитанность участников дорожного движения.

"Во всем мире эти самокаты существуют, везде на них ездят, но нигде люди не выскакивают на них на проезжую часть, не пытаются обогнать кого-то по выделенной полосе для общественного транспорта, не пересекают центральные улицы поперек. И так далее", – отмечает Лебедев.

Поэтому нужно не только ужесточать закон, но и ввести в средней школе уроки ПДД, считает зампред Госдумы. По его словам, основная часть водителей – это подростки, которые до автошколы еще "не доросли" и со многими правилами не знакомы. А подобные уроки с малолетства помогут привить культуру вежливого и ответственного поведения на дорогах.