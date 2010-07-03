В Госдуме оценили идею запретить мотоциклистам ездить по ночной Москве

В центре Москвы в районе Патриарших прудов мотоциклистам запретили проезд в ночное время суток. Такое решение было принято после многочисленных обращений местных жителей, которые жаловались на шум. Выясняем, нужно ли распространить нововведение на всю столицу и как контролировать нарушителей спокойствия.



Шумные "соседи"?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) по просьбам жителей Патриарших прудов установил новые правила проезда мотоциклистов по близлежащим улицам. Теперь на Спиридоновке, Малой Бронной, а также в Ермолаевском, Малом Козихинском, Спиридоньевском переулках запрещено передвигаться на мотоциклах с 22 часов до 7 часов утра. Там уже установили запрещающие знаки.





пресс-служба ЦОДД Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время.

Нарушителям ПДД и спокойствия местных жителей грозит штраф 500 рублей. Правда оштрафовать мотоциклистов могут только сотрудники ГИБДД. В дневное и вечернее время для владельцев железных коней в этом районе ограничения не действуют.



Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В районе Патриарших прудов в Москве неоднократно возникали конфликты из-за шума и мусора. Каждый год с наступлением тепла многочисленные компании собираются возле баров и ресторанов и употребляют алкоголь. Местным жителям такая активность не нравится по многим причинам, в том числе и потому, что это, по их мнению, повышает криминогенную обстановку.

В 2017 году кафе и рестораны на Патриарших прудах из-за недовольства жителей окрестных домов сократили время работы до 23 часов вечера. Владельцы заведений также изъявляли готовность ограничить вынос спиртных напитков за их пределы.



Законодатели не раз планировали приструнить шумных байкеров. В августе этого года в Госдуме сообщили, что разрабатывают законопроект об усилении ответственности за превышение нормы шума для мотоциклистов. Для мотоциклов уровень шума установлен Техническим регламентом Таможенного союза: он не должен превышать 96 децибелов. Ужесточение штрафов для нарушителей планируется прописать в Кодексе об административных правонарушениях. Сейчас за превышение нормативов по шуму можно получить предупреждение или штраф 500 рублей. Предполагается, что документ внесут на рассмотрение парламента в сентябре.

Движение мотоциклистов по ночам запретили на Патриарших прудах

Нужны ли ограничения для мотоциклистов?

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов рассказал Москве 24, что такая проблема есть не только на Патриарших прудах, но и в тех районах, где дома находятся близко к проезжей части.

"Если ночью жарко и спишь с открытым окном, то, когда проезжает мотоциклист, раздается жуткий звук, от которого ты просыпаешься. Если взять пожилых людей, то они очевидно испытывают серьезные проблемы со сном от таких звуков. В этом случае надо что-то делать", – пояснил парламентарий.





Александр Старовойтов заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Я думаю, что мотоциклистам нужно задуматься над тем, что в ночное время суток люди в близлежащих домах, рядом с которыми они проезжают, фактически постоянно беспокоятся от шума, который они производят.

По мнению депутата, подобные меры в других районах города можно вводить, если будет большое количество обращений от жителей. Он подчеркнул, что здесь нет прямого запрета на движение, а лишь "предлагается найти альтернативный путь, где дорога находится чуть дальше от жилого сектора".

"Я понимаю, что эти звуки могут становиться просто невыносимыми в ночное время суток. Если действительно есть обращения жителей и есть излюбленная дорога для мотоциклистов, то тут необходимо прислушаться к мнению жителей и найти какой-то компромисс", – добавил Старовойтов.

При этом депутат считает, что нужно оставить право приезжать даже в ночное время тем мотоциклистам, которые живут в этом районе, иначе они не смогут попасть домой.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, руководитель движения "МотоМосква" Андрей Иванов в разговоре с Москвой 24 высказался резко против введенных мер. По его мнению, запрет не решит проблему шума по ночам в районе Патриарших прудов, а лишь усугубит ситуацию.

"А что делать с шумными автомобилистами, пешеходами, с кафе и так далее? Нужно как-то по-другому бороться. Я недавно там был: там ездило много мощных автомобилей, которые шумят гораздо громче мотоциклов", – отметил он.





Андрей Иванов руководитель движения "МотоМосква" Те, кому надо, спокойно все равно заедут и сделают все, что они хотят. Более того, мне кажется, этой мерой только разозлят мотоциклистов, они, наоборот, будут назло ездить.

Вместе с тем Иванов осудил тех мотоциклистов, которые намеренно превышают уровень шума, катаясь по городу. "Я считаю, что нужно пересмотреть методику замера шумности выхлопа транспортных средств. Сейчас сотрудники ДПС не могут замерять уровень шума в режиме реального времени", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее в Госдуме также разработали законопроект, который запрещает мотоциклистам и владельцам мопедов опасное лавирование между рядами и движение параллельно с другим транспортом в одной полосе. Законопроект предлагает штрафовать мотоциклистов на 3 тысячи рублей за движение в полосе параллельно с автомобилем и на 15 тысяч рублей – за опасное лавирование между рядами.