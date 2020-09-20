Мотоциклистам в Москве запретили ездить ночью у Патриарших прудов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о введении новых правил проезда мотоциклистов в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в организации, местные жители неоднократно подавали жалобы на шум, в том числе в ночное время.

"Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время", – объяснили в ЦОДД.

Запрет будет действовать в период с 22:00 по 7:00 ежедневно. Других ограничений в дневное и вечернее время вводится не будет.

В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что подобные правила вводятся в Москве впервые.

В районе Патриарших прудов в Москве неоднократно возникали конфликты из-за шума и мусора. В частности, местные жители критикую ресторан в Сытинском переулке, на летней веранде которого часто проводят вечеринки.

Урбанисты настаивают – владельцам кафе, местным жителям и гостям необходимо договариваться. В противном случае, как заявил эксперт Аркадий Гершин, район потеряет привлекательность для бизнеса, что негативно скажется на социальном состоянии столицы в целом.

