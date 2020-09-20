Мотоциклистам в Москве запретили ездить ночью у Патриарших прудов

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил о введении новых правил проезда мотоциклистов в районе Патриарших прудов. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в организации, местные жители неоднократно подавали жалобы на шум, в том числе в ночное время.
"Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время", – объяснили в ЦОДД.
Запрет будет действовать в период с 22:00 по 7:00 ежедневно. Других ограничений в дневное и вечернее время вводится не будет.
В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что подобные правила вводятся в Москве впервые.
В районе Патриарших прудов в Москве неоднократно возникали конфликты из-за шума и мусора. В частности, местные жители критикую ресторан в Сытинском переулке, на летней веранде которого часто проводят вечеринки.
Урбанисты настаивают – владельцам кафе, местным жителям и гостям необходимо договариваться. В противном случае, как заявил эксперт Аркадий Гершин, район потеряет привлекательность для бизнеса, что негативно скажется на социальном состоянии столицы в целом.
Жителям Патриарших прудов удалось добиться ограничений на проезд мотоциклов
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