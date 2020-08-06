На Патриарших прудах намерены изменить ситуацию с шумом и мусором

Ситуацию с шумом и мусором на Патриарших прудах намерены изменить

В Москве прошло совещание рабочей группы, призванной мирить жителей Патриарших прудов и рестораторов. На нем обсуждали все подробности конфликта двух сторон. Местные жители жаловались на постоянный шум и требовали закрыть кафе или хотя бы сократить время работы, передает телеканал Москва 24.

Много претензий к ресторану на Сытинском переулке. В социальных сетях жители пишут, что в выходные там кто-то громко отмечал день рождения на веранде. Но, как рассказала администратор заведения, вместимость уличного кафе всего три маленьких стола.

"Места для вечеринок здесь нет, если какие-то мероприятия проходят, то внутри. Единственное, чем можно пользоваться на нашей веранде – выйти с бокальчиком попить на свежем воздухе: вина, кофе, воды и сок", – рассказала она.

Жительница Патриарших прудов Инна Шулькина рассказала, что местные предлагают закрывать пруд в определенное время.

"Было вынесено предложение, чтобы пруд был закрыт с 23:00 до 6:00, соответственно людей здесь будет меньше. Но это не решит проблему Малой Бронной. Где заведения находятся, вынести их с жилых массивов", – отметила жительница.

В свою очередь урбанисты настаивают – для общего блага: нужно договориться.

"Если бизнес не будет слушать жителей, то Патриаршие превратятся в мертвый район и бизнес потеряет потенциальных покупателей. Если жители перегнут палку, то они потеряют бизнес, город не будет получать налог, вырастет безработица и ухудшится социальное состояние", – считает урбанист Аркадий Гершин.

Ранее сообщалось, прокуратура Москвы начала проверку в связи с публикациями в СМИ о бездействии правоохранителей по обращениям жителей Пресненского района.