На Патриарших прудах намерены изменить ситуацию с шумом и мусором

Ситуацию с шумом и мусором на Патриарших прудах намерены изменить
В Москве прошло совещание рабочей группы, призванной мирить жителей Патриарших прудов и рестораторов. На нем обсуждали все подробности конфликта двух сторон. Местные жители жаловались на постоянный шум и требовали закрыть кафе или хотя бы сократить время работы, передает телеканал Москва 24.
Много претензий к ресторану на Сытинском переулке. В социальных сетях жители пишут, что в выходные там кто-то громко отмечал день рождения на веранде. Но, как рассказала администратор заведения, вместимость уличного кафе всего три маленьких стола.
"Места для вечеринок здесь нет, если какие-то мероприятия проходят, то внутри. Единственное, чем можно пользоваться на нашей веранде – выйти с бокальчиком попить на свежем воздухе: вина, кофе, воды и сок", – рассказала она.
Жительница Патриарших прудов Инна Шулькина рассказала, что местные предлагают закрывать пруд в определенное время.
"Было вынесено предложение, чтобы пруд был закрыт с 23:00 до 6:00, соответственно людей здесь будет меньше. Но это не решит проблему Малой Бронной. Где заведения находятся, вынести их с жилых массивов", – отметила жительница.
В свою очередь урбанисты настаивают – для общего блага: нужно договориться.
"Если бизнес не будет слушать жителей, то Патриаршие превратятся в мертвый район и бизнес потеряет потенциальных покупателей. Если жители перегнут палку, то они потеряют бизнес, город не будет получать налог, вырастет безработица и ухудшится социальное состояние", – считает урбанист Аркадий Гершин.
Ранее сообщалось, прокуратура Москвы начала проверку в связи с публикациями в СМИ о бездействии правоохранителей по обращениям жителей Пресненского района.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: