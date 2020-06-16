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Москва 24

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Общество

14:14

Прокуратура отреагировала на сообщения о шуме в районе Патриарших прудов

общество город

Жители Патриарших прудов пожаловались на шум

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с публикациями в СМИ о бездействии правоохранителей по обращениям жителей Пресненского района, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Там указали на необходимость принятия незамедлительных мер, направленных на охрану общественного порядка, профилактику, пресечение преступлений и правонарушений в районе Патриарших прудов.

Жители не первый год жалуются на шум на этой территории, передает телеканал Москва 24. Сейчас, после снятия ограничений, людей стало больше и ведут они себя неподобающе как в выходные, так и в будние дни. На дорогах множество машин, на улицах – группы горожан, распивающих спиртное. Одна из жительниц отмечает, что пройти пешком бывает сложно уже после 19:00.

Местные пытаются разговаривать с отдыхающими, и иногда это помогает. Но таких мер хватает ненадолго. Москвичи собирают подписи и планируют обращаться в Мосгордуму. Обсуждается вопрос организации флешмоба: встать цепочкой в пятницу или субботу вечером и полностью перекрыть въезд на Малую Бронную.

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