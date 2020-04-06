Суд оштрафовал мужчину, задержанного во время прогулки на Патриарших прудах

18:53
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ему грозил штраф до одной тысячи рублей либо до 15 суток административного ареста. Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьева", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
В отношении мужчины составлен протокол по части 1, статьи 19.3 КоАП РФ "О неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов". Сам Воробьев участвовал в заседании с помощью видеосвязи из-за ограничительных мер по коронавирусу.
Накануне полиция задержала нарушителя самоизоляции на Патриарших прудах в Москве. Место, где гулял гражданин, было закрыто для посещения в соответствии с ограничениями на передвижение по городу. После задержания мужчина был доставлен в ОМВД Пресненский.
Позже глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали его о нарушении режима самоизоляции. Сначала он проигнорировал увещевания полицейских, а затем вступил с ними в перепалку.
Ранее сообщалось, что столичные полицейские составили свыше 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Речь идет о статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор".
Суд не вынес вердикт в отношении москвича, которого задержали на Патриарших прудах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: