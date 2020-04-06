Суд оштрафовал мужчину, задержанного во время прогулки на Патриарших прудах

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, которого задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ему грозил штраф до одной тысячи рублей либо до 15 суток административного ареста. Суд постановил оштрафовать на тысячу рублей Иисуса Воробьева", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

В отношении мужчины составлен протокол по части 1, статьи 19.3 КоАП РФ "О неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов". Сам Воробьев участвовал в заседании с помощью видеосвязи из-за ограничительных мер по коронавирусу.

Накануне полиция задержала нарушителя самоизоляции на Патриарших прудах в Москве. Место, где гулял гражданин, было закрыто для посещения в соответствии с ограничениями на передвижение по городу. После задержания мужчина был доставлен в ОМВД Пресненский.

Позже глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали его о нарушении режима самоизоляции. Сначала он проигнорировал увещевания полицейских, а затем вступил с ними в перепалку.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские составили свыше 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции. Речь идет о статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор".

