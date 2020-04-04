Москвича задержали на Патриарших прудах за нарушение режима самоизоляции

Фото: скриншот видео telegram-канала "Подъем"

Полиция задержала мужчину, который гулял с собакой на Патриарших прудах в Москве, сообщает ТАСС.

Место, где гулял гражданин, было закрыто для посещения в соответствии с ограничениями на передвижение по городу. После задержания мужчина был доставлен в ОМВД Пресненский.

Позже глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что сотрудники правоохранительных органах неоднократно предупреждали его о нарушении режима самоизоляции. Сначала он проигнорировал увещевания полицейских, а затем вступил с ними в перепалку.

3 апреля в Москве выявили три случая нарушения режима самоизоляции. Проступки совершили граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку их болезнь протекала в легкой форме. На граждан был наложен штраф в соответствии с введенным ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным законом.

Всего на 3 апреля в Москве было составлено 145 протоколов в отношении людей, которые нарушили режим самоизоляции. Граждане, совершившие проступки, не имели права ни при каких условиях покидать квартиру.

4 апреля стало известно еще о двух смертельных исходах вследствие коронавируса. Скончавшимся было 58 и 70 лет, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. За последние сутки в Москве выявили 434 случая заражения коронавирусом, большая часть инфицированных – люди в возрасте от 18 до 45 лет.