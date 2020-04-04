Москвича задержали на Патриарших прудах за нарушение режима самоизоляции

04 апреля, 23:15
Фото: скриншот видео telegram-канала "Подъем"
Полиция задержала мужчину, который гулял с собакой на Патриарших прудах в Москве, сообщает ТАСС.
Место, где гулял гражданин, было закрыто для посещения в соответствии с ограничениями на передвижение по городу. После задержания мужчина был доставлен в ОМВД Пресненский.
Позже глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин рассказал, что сотрудники правоохранительных органах неоднократно предупреждали его о нарушении режима самоизоляции. Сначала он проигнорировал увещевания полицейских, а затем вступил с ними в перепалку.
3 апреля в Москве выявили три случая нарушения режима самоизоляции. Проступки совершили граждане, которые должны были проходить лечение дома, поскольку их болезнь протекала в легкой форме. На граждан был наложен штраф в соответствии с введенным ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным законом.
Всего на 3 апреля в Москве было составлено 145 протоколов в отношении людей, которые нарушили режим самоизоляции. Граждане, совершившие проступки, не имели права ни при каких условиях покидать квартиру.
4 апреля стало известно еще о двух смертельных исходах вследствие коронавируса. Скончавшимся было 58 и 70 лет, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. За последние сутки в Москве выявили 434 случая заражения коронавирусом, большая часть инфицированных – люди в возрасте от 18 до 45 лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: