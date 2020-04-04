Два человека с коронавирусом скончались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два пациента, инфицированных коронавирусом, скончались в Москве, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У них был подтвержденный диагноз двусторонней пневмонии. Скончавшимся было 58 и 70 лет. Кроме того, они имели хронические заболевания в виде сахарного диабета, гипертонии и хронического бронхита.
Ранее стало известно, что за последние сутки семь человек, которые ранее сдали положительные тесты на коронавирус, скончались в Москве. Возрастной диапазон умерших составлял от 53 до 80 лет.
За последние сутки в Москве подтвердили 434 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших стали столичные жители в возрасте от 18 до 45 лет. Заражение коронавирусом подтвердили и у 14 детей.
Всего в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 582 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных составило 4731 человек.
В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, в который вошло ограничение передвижения по городу. Кроме того, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5 метра. 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы столичные компании создали для своих сотрудников и клиентов условия для обеспечения социальной дистанции.
Пустая Москва. Как живет город после введения ограничений на передвижения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: