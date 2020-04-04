Два человека с коронавирусом скончались в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два пациента, инфицированных коронавирусом, скончались в Москве, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них был подтвержденный диагноз двусторонней пневмонии. Скончавшимся было 58 и 70 лет. Кроме того, они имели хронические заболевания в виде сахарного диабета, гипертонии и хронического бронхита.

Ранее стало известно, что за последние сутки семь человек, которые ранее сдали положительные тесты на коронавирус, скончались в Москве. Возрастной диапазон умерших составлял от 53 до 80 лет.

За последние сутки в Москве подтвердили 434 случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших стали столичные жители в возрасте от 18 до 45 лет. Заражение коронавирусом подтвердили и у 14 детей.

Всего в России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 582 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных составило 4731 человек.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции, в который вошло ограничение передвижения по городу. Кроме того, москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5 метра. 4 апреля мэр Москвы Сергей Собянин распорядился, чтобы столичные компании создали для своих сотрудников и клиентов условия для обеспечения социальной дистанции.