7 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

Фото: Агентство "Москва"

За сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, передает Оперштаб.

О смерти четверых человек с диагностированной коронавирусной инфекцией стало известно накануне. На сегодняшний момент сообщается еще о троих скончавшихся.

Известно, что их возраст – от 53 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания. Помимо подтвержденной пневмонии у них были выявлены хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.

За последние сутки в России подтвердили 582 новых случая заражения COVID-19 в 32 регионах страны. Общее количество выздоровевших составило 333 человека.

В Москве было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших – люди от 18 до 45 лет.