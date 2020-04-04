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Общество

11:30

7 пациентов с COVID-19 скончались в Москве за сутки

происшествия город общество

Фото: Агентство "Москва"

За сутки в Москве скончались семь пациентов с подтвержденным коронавирусом, передает Оперштаб.

О смерти четверых человек с диагностированной коронавирусной инфекцией стало известно накануне. На сегодняшний момент сообщается еще о троих скончавшихся.

Известно, что их возраст – от 53 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания. Помимо подтвержденной пневмонии у них были выявлены хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.

За последние сутки в России подтвердили 582 новых случая заражения COVID-19 в 32 регионах страны. Общее количество выздоровевших составило 333 человека.

В Москве было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Большинство заболевших – люди от 18 до 45 лет.

За сутки в столице коронавирусом заболели 434 человека

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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