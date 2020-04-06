Столичные полицейские составили свыше 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полиция с начала принятия мер по борьбе с распространением коронавируса составила более 160 протоколов об административных нарушениях, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин.

Меры принимались в отношении горожан, нарушивших режим самоизоляции, передает ТАСС.

По словам Васенина, речь идет о статье "Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор".

"Московская полиция не ставит перед собой цели задерживать граждан", – добавил начальник пресс-службы.

Сотрудники правоохранительных органов, по его словам, проводят разъяснительную работу с людьми, не соблюдающими режим самоизоляции.

29 марта мэр столицы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для всех граждан города. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали алгоритм выбора места лечения при COVID-19.