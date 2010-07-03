Жители центра Москвы жалуются на пьянки и драки под окнами

Жители домов возле знаменитой "Ямы", или Амфитеатра на Хохловской площади, жалуются на бесконечные пьянки прямо под окнами. По их словам, там собираются не только подростки, но и маргиналы, поэтому драки и вызовы полиции происходят почти ежедневно. Такая проблема остро стоит для многих дворов в центре города, причем некоторые ее все-таки решили, но только с помощью Росгвардии, передает телеканал Москва 24.

С приходом тепла в центре столицы стартует не только сезон летних веранд и прогулок до самого утра, но и период активных жалоб недовольных постоянным шумом местных жителей. Вечером в Амфитеатре на Покровском бульваре собирается самая разношерстная публика: и панки, и модники. Завсегдатаи отмечают, что атмосфера в "Яме" − почти как в баре, только не нужно платить за дорогой алкоголь. По их словам, порой аудитория ведет себя не очень прилично, случаются и драки. "Одна бы я здесь не гуляла. Если люди напьются, бьют бутылки, кричат, но я этого не боюсь", − рассказала одна из девушек.

К чему точно не располагают местные посиделки, так это к спокойному сну. Жители домов по соседству в пятницу стараются уезжать за город.

Один молодой человек с Хохловской площади рассказал, что в центре столицы существует и более страшное место − дворик в арке на Маросейке. Там, по его словам, валяются шприцы и употребляют сильные наркотики. На проверку двор оказался вполне типичным, хотя и весьма дурно пахнущим. Однако, как сказали местные жители, нередко в нем действительно собирается множество подростков, которые не боятся никого: ни полиции, ни снимающих камер.

Между тем в проходном дворе с барами на Страстном бульваре владельцы заведений, кажется, нашли способ и оставить клиентов, и угодить местным жителям. "Двор под охраной Росгвардии. Ребята, когда видят человека в форме, они стараются уменьшить свой пыл", − пояснила арендодатель Ирина Петухова.

При этом сами отдыхающие зачастую не понимают, кому они могут помешать своим весельем. Их удивляет, почему те, кому "классно жить в этих классных домах", возмущаются "по любому проводу".

Когда кто-то мечтает повеселиться, а кто-то хочет спать, конфликта интересов не избежать. Но в конечном счете хотят все одного − хорошенько отдохнуть, поэтому лучше научиться договариваться друг с другом. В конце концов, теплых ночей в столице не так много, чтобы тратить их на разборки.