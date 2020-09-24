Штраф за опасную езду на электросамокате может появиться в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владельцев электросамокатов могут начать штрафовать в России за опасную езду. Данные поправки в правилах дорожного движения были подготовлены Минтрансом РФ, заявили "Парламентской газете" представители ведомства.

При этом новые меры могут коснуться людей, передвигающихся на гироскутерах, моноколесах, сегвеях и роликах. Предполагается, что максимальное наказание за опасное катание на самокате составит 1,5 тысячи рублей.

Данный проект постановления был направлен на правовую и антикоррупционную экспертизу в Минюст России. В результате передвигающихся на электросамокатах предлагают выделить в отдельную категорию участников движения. Дети младше семи лет смогут пользоваться средствами индивидуальной мобильности со взрослыми (на тротуарах и пешеходных дорожках).

Подросткам до 14 лет могут разрешить передвигаться в тех же местах, но уже без сопровождения старших. После 14 лет можно будет ездить по велодорожкам или по обочинам, если на пути нет специальных дорожек и тротуаров.

Нарушителей, которые демонстрируют опасную езду, могут начать штрафовать на сумму от 500–800 до 1,5 тысячи рублей.

"Если предполагается, что штрафовать их будут по статье для пешеходов, то и ограничение скоростного режима на тротуаре должно быть равным средней скорости пешехода: в пределах пяти-семи километров в час", – обратил внимание заместитель председателя комитета по транспорту Владимир Афонский.

Отмечается, что кататься на роликах и электросамокатах нетрезвым будет запрещено.

Ранее в Госдуме предложили убрать нерегулируемые пешеходные переходы на трассах.