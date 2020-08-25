Осенью автовладельцев ждет несколько важных изменений

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Осенью российских автовладельцев ждут три важных нововведения: паспорта транспортных средств (ПТС) окончательно станут только электронными, вновь вернется отмененный из-за пандемии коронавируса техосмотр, а зарегистрировать автомобиль можно будет прямо в МФЦ, передает "Парламентская газета".
С 1 октября при заключении договора ОСАГО водители вновь обязаны будут предъявлять диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Эта норма была временно отменена в связи с эпидемией коронавируса, но водители должны донести диагностические карты в течение месяца со дня отмены ограничительных мер в их регионе.
С 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) начнут оформлять только в электронном виде во всех странах Евразийского экономического союза, то есть в России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
Последнее нововведение касается регистрации автомобилей: теперь поставить машину на учет можно будет в МФЦ, однако точная дата начала работы новой услуги пока неизвестна. Осматривать машины будут сотрудники Госавтоинспекции, а специалисты центров будут ответственны за прием и выдачу документов.
Ранее в России изменились правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Повышенная тарификация предусмотрена за грубые нарушения ПДД, правил эксплуатации автомобиля, а также за наказания при управлении машиной в состоянии опьянения.
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