В Госдуме предложили убрать нерегулируемые пешеходные переходы на трассах

10:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутат Госдумы Александр Васильев, координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" предложил ликвидировать нерегулируемые переходы на загородных магистралях. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Васильев отметил, что на множестве дорог пешеходы сталкиваются с необходимостью переходить на нерегулируемых участках от четырех до восьми полос движения. При этом нередко, по его словам, переходы даже не оборудованы освещением или островками безопасности.
"Речь идет о дорогах с разрешенным скоростным режимом 90 километров в час и более. По факту на такой скорости, особенно с учетом нештрафуемого превышения еще на 20 километров в час, водители не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску", – объяснил свою позицию Васильев.
Кроме того, депутат прокомментировал действующую норму ГОСТ 52289-2004, согласно которой нерегулируемые переходы оснащаются светофорами с желтым мигающим сигналом.
"Мы видим, что таких "моргалок" ставят очень много, но обычный светофор с кнопкой, нажав на которую пешеход может включить красный и остановить движение, стоит не намного дороже, но гораздо безопаснее", – заявил парламентарий.
В обращении на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Александр Васильев предложил либо убрать переходы, либо оснастить их светофорами. Депутат подчеркнул, что меры безопасности позволят снизить аварийность на дорогах.
Ранее в департаменте транспорта Москвы рассказали об увеличении максимально допустимой скорости движения автомобилей на Варшавском шоссе за пределами МКАД. Теперь на участке до Молодцовского проезда можно ехать со скоростью до 80 километров в час.
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