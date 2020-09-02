Еще около 80 пешеходных переходов появится в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До конца текущего года в столице появится еще около 80 регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Об этом написал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке на Едином транспортном портале.



"Приоритет мы отдаем обустройству наземных переходов, удобных для маломобильных горожан, в том числе пожилых, беременных и мам с колясками, и детей, которые уже ходят в школу", – отметил Ликсутов.

По его словам, в сентябре пешеходные переходы появятся у станции метро "Семеновская", а также в 1-м Самотечном переулке, на улицах Адмирала Макарова, Новопетровской, Верхней Сыромятнической, Октябрьской, Полтавской, Авиамоторной, Горбунова, Новороссийской.

Ранее Ликсутов рассказывал, что режим работы светофоров скорректировали еще на 20 пешеходных переходах. По его словам, настройки сигналов корректируют в зависимости от времени суток и дня недели, учитывается загруженность дорог и размещение перехода. Чаще всего их меняют у школ, детских садов, музеев, театров и офисов.

Обращения по поводу необходимости регулировки светофоров можно подать как на портале mos.ru, так и на единый транспортный портал. Кроме того, сообщения рассматривают в группах ЦОДД в социальных сетях.

Ранее в Центре организации дорожного движения рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе. В учреждении объяснили, что мониторинг осуществляется круглосуточно, за это отвечает дежурная бригада.

