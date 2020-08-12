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Москва 24

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Город

16:34

В Москве изменили режим работы светофоров на 20 пешеходных переходах

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим работы светофоров скорректировали еще на 20 пешеходных переходах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы регулярно собираем обращения горожан и смотрим, где можно улучшить работу светофора, повесить знак или организовать переход – это наша постоянная работа", – заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Специалист объяснил, что настройки сигналов корректируют в зависимости от времени суток и дня недели, учитывается загруженность дорог и размещение перехода. Чаще всего их меняют у школ, детских садов, музеев, театров и офисов.

На восьми переходах была увеличена продолжительность зеленого света. В список вошли:

  • Преображенская улица – Электрозаводская улица;
  • Остафьевская улица – Южнобутовская улица;
  • Щелковское шоссе – Монтажная улица;
  • Амурская улица – улица Бирюсинка;
  • проезд Серебрякова – Снежная улица;
  • улица Юности – улица Молдагуловой;
  • Березовая аллея – Олонецкая улица;
  • улица Менжинского – улица Летчика Бабушкина.

Кроме того, на 12 участках дороги снизили время ожидания зеленого сигнала светофора. Это:

  • проспект Вернадского (неподалеку от дома 10, корпуса 2);
  • Профсоюзная улица – улица Островитянова;
  • Братиславская улица, дом 29;
  • улица Герасима Курина – Тарутинская улица;
  • Пятницкое шоссе – выезд с Митинского кладбища;
  • Большая Академическая улица – улица Лихоборские Бугры;
  • Коломенская улица – Корабельная улица;
  • улица Кедрова – Профсоюзная улица;
  • улица Вавилова – улица Губкина;
  • Профсоюзная улица – улица Миклухо-Маклая;
  • Нижегородская улица – Нижегородский переулок;
  • улица Островитянова – Севастопольский проспект.

Обращения по поводу необходимости регулировки светофоров можно подать как на портале mos.ru, так и на единый транспортный портал. Кроме того, сообщения рассматривают в группах ЦОДД в социальных сетях.

Ранее в Центре организации дорожного движения рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе. В учреждении объяснили, что мониторинг осуществляется круглосуточно, за это отвечает дежурная бригада.

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