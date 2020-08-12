В Москве изменили режим работы светофоров на 20 пешеходных переходах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Режим работы светофоров скорректировали еще на 20 пешеходных переходах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Мы регулярно собираем обращения горожан и смотрим, где можно улучшить работу светофора, повесить знак или организовать переход – это наша постоянная работа", – заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Специалист объяснил, что настройки сигналов корректируют в зависимости от времени суток и дня недели, учитывается загруженность дорог и размещение перехода. Чаще всего их меняют у школ, детских садов, музеев, театров и офисов.
На восьми переходах была увеличена продолжительность зеленого света. В список вошли:
Ранее в Центре организации дорожного движения рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе. В учреждении объяснили, что мониторинг осуществляется круглосуточно, за это отвечает дежурная бригада.
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