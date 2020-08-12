В Москве изменили режим работы светофоров на 20 пешеходных переходах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Режим работы светофоров скорректировали еще на 20 пешеходных переходах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы регулярно собираем обращения горожан и смотрим, где можно улучшить работу светофора, повесить знак или организовать переход – это наша постоянная работа", – заявил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Специалист объяснил, что настройки сигналов корректируют в зависимости от времени суток и дня недели, учитывается загруженность дорог и размещение перехода. Чаще всего их меняют у школ, детских садов, музеев, театров и офисов.

На восьми переходах была увеличена продолжительность зеленого света. В список вошли:

Преображенская улица – Электрозаводская улица;

Остафьевская улица – Южнобутовская улица;

Щелковское шоссе – Монтажная улица;

Амурская улица – улица Бирюсинка;

проезд Серебрякова – Снежная улица;

улица Юности – улица Молдагуловой;

Березовая аллея – Олонецкая улица;

улица Менжинского – улица Летчика Бабушкина.

проспект Вернадского (неподалеку от дома 10, корпуса 2);

Профсоюзная улица – улица Островитянова;

Братиславская улица, дом 29;

улица Герасима Курина – Тарутинская улица;

Пятницкое шоссе – выезд с Митинского кладбища;

Большая Академическая улица – улица Лихоборские Бугры;

Коломенская улица – Корабельная улица;

улица Кедрова – Профсоюзная улица;

улица Вавилова – улица Губкина;

Профсоюзная улица – улица Миклухо-Маклая;

Нижегородская улица – Нижегородский переулок;

улица Островитянова – Севастопольский проспект.

Кроме того, на 12 участках дороги снизили время ожидания зеленого сигнала светофора. Это:Обращения по поводу необходимости регулировки светофоров можно подать как на портале mos.ru , так и на единый транспортный портал . Кроме того, сообщения рассматривают в группах ЦОДД в социальных сетях.

Ранее в Центре организации дорожного движения рассказали о том, как специалисты следят за светофорами и управляют транспортными потоками в городе. В учреждении объяснили, что мониторинг осуществляется круглосуточно, за это отвечает дежурная бригада.

