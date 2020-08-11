Велопатруль ЦОДД выявил 50 нарушений парковки в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За неделю работы велопатруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) выявил 50 нарушений парковки на велодорожках и тротуарах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"За семь смен двое патрульных выявили 50 нарушений парковки на велодорожках и тротуарах, четыре раза сообщили в нашу службу про сломанные знаки и светофоры – все исправлено", – рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Также в ведомстве рассказали о том, как инспекторы ЦОДД помогли оформить несколько европротоколов участникам мелких ДТП и велосипедистам, столкнувшимся с неисправностями своих транспортных средств.

Велопатруль ЦОДД заработал с 4 августа 2020 года. Выезжать инспекторы будут до конца октября или начала ноября – точная дата будет объявлена на основе данных о погоде.

