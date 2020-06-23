Депутат Мосгордумы Артемьев: велоинфраструктура города должна быть удобной для жителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велосипедной инфраструктурой должны быть обеспечены все районы Москвы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он отметил, что в центре города она хорошо развита, однако существует много районов, которые требуют проработки данного вопроса. Артемьев подчеркнул важность развития велоинфраструктуры, поскольку для многих велосипед становится не только хобби, но и способом добираться до работы.

Он сообщил, что ему поступают вопросы из районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и Царицыно по поводу развития велоинфраструктуры. По словам Артемьева, это означает, что данный вид транспорта востребован, однако еще не совсем удобен.

Он отметил, что в данном вопросе необходимо сделать акцент на проектировании велосипедных дорожек во всех районах столицы. Кроме того, важно сформировать удобные пункты проката.

"Помимо этого, нужно сделать так, чтобы работодатель был заинтересован в том, чтобы люди передвигались на велосипедах. Ведь это полезно не только для здоровья, но и для экологии города. На работе у сотрудников должна быть возможность принять душ после поездки, переодеться, привести себя в порядок", – сказал Артемьев.

Кроме того, он затронул тему требований, которые должны предъявляться к велотранспорту в Москве. Он отметил, что в первую очередь необходимо сделать так, чтобы велосипед был безопасным средством передвижения.

"И речь не только о безопасно спроектированных велодорожках, а еще и об амуниции. Даже если вы планируете поездку по парку, лучше надевать шлем, который вас подстрахует в случае падения. Очень тяжело заставить взрослого человека надеть шлем и убедить его в необходимости ношения этого шлема. Поэтому говорить о безопасности нужно начинать еще в школе – нужно просвещать, показывать учебные ролики. Сейчас же учат правилам дорожного движения, такие же ролики должны рассказывать про безопасность при езде на велосипеде", – добавил депутат МГД.

Артемьев отметил множественные случаи травм из-за несоблюдения правил безопасности. Он считает, что государство может частично взять на себя функции обеспечения велосипедистов средствами защиты. По словам Артемьева, в таком случае люди не будут пренебрегать правилами безопасности.

Депутат МГД также отметил, что необходимо организовывать велосипедные кружки в школах. Артемьев подчеркнул, что развитие инфраструктуры для данного вида транспорта должно быть всесторонним и выгодным для москвичей.

Он также поделился своим опытом использования велосипеда.

"К сожалению, полностью перейти на велосипед я не могу, так как я продолжаю тренировки в Звездном городке. Большую часть моей общественной деятельности занимает работа в Московской городской думе, где я веду прием населения, так же как в общественной приемной в Бирюлеве. Вот уже по самому округу я часто передвигаюсь на велосипеде. Еще во время предвыборной кампании мы с моими помощниками старались передвигаться на велосипедах как по рабочим поездкам, так и просто в свободное время", – отметил депутат.

Он также считает, что велосипедная инфраструктура является одной из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Артемьев считает, что использование автомобиля обусловлено боязнью заразиться COVID-19 в общественном транспорте.

Однако, по его словам, данные опасения излишни, поскольку в транспорте регулярно проводится санитарная обработка, а самим москвичам предписано соблюдать масочно-перчаточный режим.

"Я думаю, что как только мы вернемся к привычному для нас режиму жизни и когда все будут привиты от COVID-19, тогда москвичи будут чаще пользоваться общественным транспортом. Ведь это гораздо удобнее и практичнее. Метро – самый быстрый способ добраться до работы, особенно для тех, кто живет далеко от места работы", – отметил Артемьев.

Он подчеркнул, что в списке приоритетов при формировании транспортной инфраструктуры на первом месте должны быть пешеходы и их безопасность. Кроме того, необходимо обратить внимание на машины аварийных служб.

"Также особого внимания заслуживают машины аварийных служб, скорой помощи, общественный транспорт, а потом, конечно же, личный транспорт. После выделения Дептрансом отдельных полос мы видим, что добираться до места назначения общественным транспортом стало легче. Должно быть всем удобно", – отметил Артемьев.

Депутат МГД сообщил, что в тех местах, где существуют транспортные осложнения, ведомство разработает новые маршруты. Он отметил, что Дептранс постоянно занимается вопросами улучшения дорожной инфраструктуры.

Артемьев также оценил перспективность каршеринга. Он отметил, что данная функция обходится гражданам дешевле, чем содержание личного автомобиля.

"Не всем людям нужна машина каждый день, поэтому удобнее и выгоднее иногда ее арендовать и пользоваться каршерингом. К тому же уменьшение количества машин на дороге благоприятно отразится на экологии города и уменьшит количество пробок", – заявил Артемьев.

17 июня было зафиксировано рекордное количество поездок на прокатных велосипедах. В этот день москвичи совершили 67 тысяч поездок на данном виде транспорта. Это максимальное число с момента открытия проката в 2013 году.