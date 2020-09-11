На участке Варшавского шоссе за МКАД увеличили разрешенную скорость

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На Варшавском шоссе за пределами МКАД увеличили максимально допустимую скорость движения автомобилей. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

Глава ведомства Максим Ликсутов напомнил, что в развитии транспортной системы столицы активно принимают участие сами горожане.

"По просьбам автомобилистов на участке Варшавского шоссе разрешенная скорость – 80 километров в час. Движение даже на такой скорости здесь безопасно – встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы только регулируемые или подземные", – рассказал он.

Новый скоростной режим вводится на участке дороги до Молодцовского проезда.

Ранее в городском департаменте транспорта рассказали о новой разметке для автомобилистов в 20 тоннелях города. Теперь на определенных участках между рядами можно перестраиваться. В частности, систему ввели на Варшавском шоссе.

