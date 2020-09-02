В 20 тоннелях Москвы разрешили перестраиваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях столицы. Такая возможность появилась благодаря изменению разметки, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в случае наличия съезда в тоннеле внутри него можно перестроиться. Раньше водителям приходилось заранее занимать нужный ряд.

"Перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно, – тоннель короткий и с хорошим обзором. Каждый участок был согласован с ГИБДД", – заявили в Дептрансе.

В ведомстве призвали не отвлекаться на телефон на подобных сложных участках и быть предельно внимательными. В Дептрансе подчеркнули, что даже секундная потеря концентрации может стать причиной аварии.

Обновленная разметка появилось в пяти тоннелях Садового кольца: Маяковском, Добрынинском, Октябрьском, Таганском и Новоарбатском. Также перестраиваться внутри тоннеля можно будет в Дорогомиловском тоннеле, в тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, тоннеле на улице Нижней Масловке.

Также прерывистую разметку сформировали в тоннеле под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе; под многоярусным паркингом в районе Соколиная Гора на Северо-Восточной хорде и под Курским направлением Московской железной дороги на Варшавском шоссе.

Новый формат движения оформили в тоннеле на улице Люблинской под Волгоградским проспектом, в Ходынском транспортном тоннеле на Ленинградском проспекте, в Беговом тоннеле на ТТК, на развязке Каширского шоссе с Варшавским, в тоннеле под улицей Трофимова на проспекте Андропова.

Правила движения изменились и в тоннеле под 3-м Нижелихоборским проездом, в Нахимовском и Ленинградском тоннелях, а также в Артамоновском тоннеле на Аминьевском шоссе.

Ранее стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства нанесли более 8 тысяч знаков "Осторожно, дети!" на дороги Москвы в преддверии Дня знаний. Таким образом водителям напоминают о находящемся рядом образовательном учреждении.