Новую разметку нанесли на дорогах столицы перед Днем знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более восьми тысяч знаков "Осторожно, дети!". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что с помощью разметки специалисты напоминают водителям о расположенных вблизи дорог образовательных учреждениях. Таким образом водителей просят снизить скорость и быть предельно внимательными на данном участке дороги.
По словам Бирюкова, разметка "Осторожно, дети!" наносится на дорожное полотно вручную с применением холодного пластика. В основном дорожную разметку наносят ночью, когда на дорогах минимальное количество автомобилей.
Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах РФ. В столице линейки пройдут только для первоклассников. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. Работу кружков специалисты посоветовали организовать на каникулах, выходных и в праздничные дни.
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