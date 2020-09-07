На МЖД планируют построить 100 разноуровневых пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Московской железной дороге планируется построить 100 разноуровневых пешеходных переходов, сообщил начальник магистрали Михаил Глазков.

По его словам, строительство переходов планируется как в Москве, так и в Подмосковье.

"У нас первоначальная программа – это 29 переходов, которые сейчас остро необходимы. А так у нас на Московском центральном транспортном узле предполагается строительство 100 переходов", – приводит слова Глазкова Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что через МЦД-1 к 2023 году планируется построить восемь надземных пешеходных переходов. Четыре перехода построят по проекту Северного дублера Кутузовского проспекта. Из них один уже построен от улицы Василисы Кожиной, владения 13. Благодаря ему откроется выход на Кутузовский проспект в районе Поклонной горы. Второй организуют от улицы Василисы Кожиной в районе дома 22. Третий переход сделает доступным выход на улицу Красных Зорь.

Еще четыре надземных пешеходных перехода построят через железнодорожные пути МЦД-1 Савеловского направления.

