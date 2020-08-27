Семь надземных пешеходных переходов над МЦД-2 построят до 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Семь надземных пешеходных переходов планируют построить над МЦД-2 "Курско-Рижский" до 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"После запуска интенсивного движения железнодорожного транспорта пешеходные переходы должны обеспечить удобный и безопасный переход пешеходов через железнодорожные пути", – приводятся слова главы ведомства Рафика Загрутдинова.

Строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы. Переходы появятся в районе улиц Медиков, Вучетича и Петровско-Разумовского проезда, в районе 1-го Тушинского проезда, владение 19, и в районе улиц Новохохловской и Автомобильного проезда.

Также переходы построят в районе улицы Каспийской и Новоцарицынского шоссе, в районе улицы Ереванской и в районе улицы Черняховского и Большого Коптевского проезда.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на МЦД-1 и МЦД-2 планируется открыть еще 14 новых или реконструированных платформ. Мэр напомнил, что менее чем за год уже сделали доступными для пассажиров 13 обновленных станций.

В число недавно открытых станций вошла платформа Нахабино на МЦД-2. Работы шли круглосуточно, но движение поездов не останавливалось. Ускоренная реконструкция заняла меньше двух лет.