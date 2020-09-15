Подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Подростка госпитализировали в Москве после того, как в него врезался мужчина на электросамокате, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В полицию о происшествии сообщили из больницы. Они рассказали, что к ним поступил мальчик 2007 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и гематомой мягкой ткани теменной области слева.

Правоохранители связались с отцом пострадавшего. Он пояснил, что 14 сентября его сын выходил из подъезда своего дома и в момент, когда он повернул направо, в него на электросамокате врезался неизвестный мужчина. От столкновения подросток упал на спину и ударился головой об асфальт.

Ранее "Коммерсант" сообщал о том, что Минтранс подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения. Изменения затрагивают электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и другие. По новому проекту ребенок до 7 лет сможет кататься на перечисленных видах средств передвижения только с родителями на тротуарах и пешеходных дорожках.

Велополосами и тротуарами можно будет пользоваться после достижения 14 лет, а выезжать на обочину, если отсутствуют спецполосы, можно будет только при наличии тормозов, фонаря и катафотов. На всех указанных выше средствах запретят ездить в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при совместном движении с пешеходами документ ограничивает скорость до 20 километров в час.