Более 500 "медленных зон" для электросамокатов может появиться в столице

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве в июле может появиться свыше 500 "медленных зон" для электросамокатов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы сервисов кикшеринга toGO и Urent.

Как уточняется, зоны появятся там, где высокий трафик пешеходов, присутствуют школьные и дошкольные учреждения, узкие тротуары и так далее. В настоящее время в столице более 100 таких зон.

"Мы увеличиваем зоны практически каждую неделю. Ориентировочно через месяц таких зон может быть более 500 – как локальных (рядом со школами и детскими садами), так и целых улиц в зонах, рекомендованных департаментом транспорта", – сообщили в пресс-службе сервиса toGO.

В свою очередь, в пресс-службе сервиса Urent рассказали, что компания запускает безусловное страхование здоровья во время поездок, а также "медленные зоны", в которых будет действовать дополнительное ограничение скорости.

"Ранее компании-операторы кикшеринга в Москве и департамент транспорта Москвы договорились о создании в городе "медленных зон". Они появятся на улицах и в парках с плотным пешеходным трафиком. Скорость движения в таких зонах ограничена до 15 км/ч", – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, такие зоны также появятся в "Зарядье", в Коломенском, Парке Горького, на ВДНХ, в Сокольниках, на Северном речном вокзале.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников ранее сообщил, что в столице могут разработать единые правила передвижения на электросамокатах. По его словам, ограничения могут коснуться скоростного режима и допустимой мощности двигателя. Предлагается разрешить проезд по велодорожкам и велополосам, а в случае их отсутствия – по тротуарам, но со скоростью не более 7 километров в час. Пешеходы при этом будут иметь приоритет.

Кроме того, в столице могут запустить call-центр для обращений о происшествиях с самокатами. Подобная система, как считает глава Ассоциации операторов микромобильности Дмитрий Петрожицкий, позволит выявлять операторов проката и передавать им жалобы. Сейчас проект тестируют в Санкт-Петербурге.