Баженов оценил запрет Минприроды на строительство и вырубку леса в охраняемых зонах

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Лидер общественного движения Тимофей Баженов рассказал о том, как складывается ситуация с охраняемыми территориями заповедников. Он также поддержал запрет главы Минприроды на строительство, вырубку леса и организацию биосферных полигонов в охраняемых зонах национальных парков и заповедников, о котором министр сообщил на ВЭФ.

"13% общей площади нашей страны принадлежит к особо охраняемым природным территориям. Реальность такова, что несмотря на существующие ограничительные меры, фактически эти территории используются с большими нарушениями. Только в 2020 году Минприроды зафиксировал более 50 случаев незаконной вырубки леса. Такие потери принято считать в материальном выражении. Но потери, которые несёт экология нашей страны с каждой такой вырубкой куда больше озвученных сумм", – пояснил Баженов.

По словам общественника, статистика говорит о том, что в 2020 году на особо охраняемых территориях незаконной вырубке подверглись около 24 тысяч кубометров, тем самым был нанесен ущерб в 1 миллиард рублей.

Журналист также утверждает, что жертвой незаконной вырубки стал и животный мир российских лесов. В пример он приводит Красную книгу России, которая пополнилась еще 29 видами птиц и 14 видами млекопитающих. Кроме того, еще 11 видов обозначены как нулевые, а значит, вероятнее всего, уже исчезнувшие.

"Необходимо как можно скорее остановить варварское освоение особо охраняемых природных территорий. Методы для борьбы должны быть максимально жесткими. Размер взысканий должен быть таким, чтобы нарушители ощутили всю его тяжесть для своего нелегального "бизнеса", – подчеркнул Баженов.

По заявлениям главы Минприроды, полный запрет будет распространяться на строительство капитальных объектов, вырубку леса, а также создание биосферных полигонов на территории всех заповедников и особо охраняемых зон национальных парков России, в том числе горного кластера Сочи.

Распоряжение поможет сохранить статус российской столицы как самого зеленого города мира, из всей территории которого 49% заняты лесами и парками. Баженов же выдвинул свои предложения по сохранению зеленых участков Москвы. На его взгляд, необходимо ввести мораторий на изменение границ парковых зон города, а также в два раза увеличить объем восстановления зеленых насаждений по всей стране.

Вместе с Баженовым запрет поддержал Антон Тарасов, который уверен, что так можно спасти заповедные территории города.

Ранее мероприятие, посвященное зарыблению пруда в Останкино, состоялось 26 августа в присутствии жителей района и ответственных за состояние пруда лиц. Общественный деятель Тимофей Баженов заявил, что от экологического состояния одного из самых популярных прудов города напрямую зависит развитие водной экосистемы всей Москвы.

