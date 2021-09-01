Баженов назвал безопасность детей в интернете залогом безопасного будущего

18:52
Фото: Максим Манюров
Общественный деятель Тимофей Баженов прокомментировал идею крупнейших российских интернет-компаний, телеком-операторов и медиахолдингов подписать хартию по безопасности детей в интернете.
По его словам, чтобы защитить детей от кибермошенников, нужно наладить тесное взаимодействие государства и коммерческих компаний в вопросах кибербезопасности.
"Накануне я провел круглый стол по кибербезопасности. Мы говорили о том, что интернет-пространство требует регуляции не только со стороны государства, но и со стороны коммерческих компаний. И я рад, что уже начались серьезные подвижки в этом направлении, в этом есть и мой личный вклад", – сказал Баженов.
Он выразил уверенность, что воздействие со стороны общественности и партии "Единая Россия" оказалось решающим. Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. По словам Баженова, жертвами часто становятся дети.
"Оградить подрастающее поколение от этой проблемы – наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны", – сказал журналист.
Компании, которые подпишут документ, берут на себя обязанности самостоятельно защищать детей от нежелательной информации. По мнению Баженова, детей легко ввести в заблуждение в силу их недостаточной осведомленности о правилах безопасности в Сети.
Социологическое исследование, проведенное летом 2021 года, показало, что 76% опрошенных российских детей получали мошеннические телефонные звонки или сталкивались с обманом в онлайн-играх.
Общественный деятель предложил ввести в школах уроки, которые будут обучать подрастающее поколение правилам поведения в интернете и при звонках незнакомых людей. Инициативу поддержал Сергей Собянин. На портале Московской электронной школы будут загружены видеоуроки по кибербезопасности.
"С появлением интернета наша с вами жизнь, с одной стороны, стала проще. С другой – социальные сети, сайты и мессенджеры поставляют огромное количество ненужного, а порой и крайне опасного контента. Но главное – открывают личные данные, которые часто используют кибермошенники в реализации своих схем", – сказал Баженов.
Общественный лидер, инженер Антон Тарасов, наоборот, считает, что такая мера может привести к лишению свободы слова в интернете.
Крупнейшие российские интернет-компании объявили о планах создать альянс по защите детей в цифровой среде.
Ранее Владимир Путин сообщил, что содержание онлайн-пространства очень важно для благополучия детей. По его словам, в этой сфере дети должны быть надежно защищены, поэтому необходимо, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность.
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