Баженов назвал безопасность детей в интернете залогом безопасного будущего

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Общественный деятель Тимофей Баженов прокомментировал идею крупнейших российских интернет-компаний, телеком-операторов и медиахолдингов подписать хартию по безопасности детей в интернете.

По его словам, чтобы защитить детей от кибермошенников, нужно наладить тесное взаимодействие государства и коммерческих компаний в вопросах кибербезопасности.

"Накануне я провел круглый стол по кибербезопасности. Мы говорили о том, что интернет-пространство требует регуляции не только со стороны государства, но и со стороны коммерческих компаний. И я рад, что уже начались серьезные подвижки в этом направлении, в этом есть и мой личный вклад", – сказал Баженов.

Он выразил уверенность, что воздействие со стороны общественности и партии "Единая Россия" оказалось решающим. Технологические новинки дают огромные возможности для кибермошенников. По словам Баженова, жертвами часто становятся дети.

"Оградить подрастающее поколение от этой проблемы – наша с вами обязанность. Это борьба за безопасное будущее нашей страны", – сказал журналист.

Компании, которые подпишут документ, берут на себя обязанности самостоятельно защищать детей от нежелательной информации. По мнению Баженова, детей легко ввести в заблуждение в силу их недостаточной осведомленности о правилах безопасности в Сети.

Социологическое исследование, проведенное летом 2021 года, показало, что 76% опрошенных российских детей получали мошеннические телефонные звонки или сталкивались с обманом в онлайн-играх.

Общественный деятель предложил ввести в школах уроки, которые будут обучать подрастающее поколение правилам поведения в интернете и при звонках незнакомых людей. Инициативу поддержал Сергей Собянин. На портале Московской электронной школы будут загружены видеоуроки по кибербезопасности.

"С появлением интернета наша с вами жизнь, с одной стороны, стала проще. С другой – социальные сети, сайты и мессенджеры поставляют огромное количество ненужного, а порой и крайне опасного контента. Но главное – открывают личные данные, которые часто используют кибермошенники в реализации своих схем", – сказал Баженов.

Общественный лидер, инженер Антон Тарасов, наоборот, считает, что такая мера может привести к лишению свободы слова в интернете.

Крупнейшие российские интернет-компании объявили о планах создать альянс по защите детей в цифровой среде.

Ранее Владимир Путин сообщил, что содержание онлайн-пространства очень важно для благополучия детей. По его словам, в этой сфере дети должны быть надежно защищены, поэтому необходимо, чтобы общество и бизнес занимали активную позицию и понимали свою роль и ответственность.

