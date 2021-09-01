Эксперты обсудили, как сделать интернет для детей безопасным

13:46
Фото: Галина Бродская
Эксперты в рамках тематической встречи с родителями рассказали о том, как сделать интернет для детей безопасным. Детский психолог Ольга Бочкова отметила, что именно взрослые несут ответственность за происходящее с детьми.
"К сожалению, сегодня треть российских родителей не интересуются тем, что их дети делают в Сети, а половина взрослых хоть и волнуется за своих чад, но тоже ничего не предпринимает, что в корне неправильно. Нет родительского контроля, нет и детской безопасности", – подчеркнула психолог.
По ее словам, для ребенка важно активное участие родителей в его жизни. Зачастую, как отметила Бочкова, ребенок проводит время в интернете из-за недостатка внимания со стороны взрослых.
С этим согласен и член Общественной палаты РФ, многодетный отец Евгений Нифантьев.
"Подавляющее большинство подростков сегодня не представляют свою жизнь без гаджетов. Но если они будут проводить время в походах с семьей, заниматься спортом, гулять с друзьями, все виртуальное в их жизни сразу же отодвинется на второй план", – отметил эксперт.
Нифантьев добавил, что государству со своей стороны нужно улучшить инфраструктуру для развития детей.
В свою очередь, председатель общественной организации "Объединенный молодежный фронт" Ксения Шлямина подчеркнула, что уже с малых лет дети пользуются гаджетами, на которых смотрят мультики и играют в игры. Это, по ее словам, упрощает родителям жизнь.
"Но на выходе мы получаем малышей, которые не читают книг, не умеют общаться со сверстниками", – пояснила Шлямина.
Член Палаты налоговых консультантов Москвы Наталья Шушлебина добавила, что зачастую уже к школьному возрасту дети подвержены депрессии. В связи с этим она призвала взрослых бороться с зависимостью детей от интернета.
Ранее стало известно, что Нифантьев готовит методическое пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей". В него войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками. Предполагается, что они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы зависанию в интернете.
До этого Нифантьев предложил учредить день отказа от соцсетей. Он отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.
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