Евгений Нифантьев выпустит методичку "Как вернуть детей из соцсетей"

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Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев готовит методическое пособие для родителей "Как вернуть детей из соцсетей". В него войдут практические советы экспертов – детских психологов, специалистов в области детской безопасности, руководителей общественных организаций по работе с детьми и подростками.

Предполагается, что они помогут родителям найти новые форматы досуга, которые можно предложить детям в качестве альтернативы "зависанию" в интернете.



"Необходимо развивать инфраструктуру для развития детей, чтобы творческие кружки и спортивные секции становились более доступными. Но не стоит забывать и о родителях. Хочется помочь им найти правильный подход к ребенку, чтобы заинтересовать его активностями реального мира", – отметил Нифантьев.



Слова члена Общественной палаты о причинах погружения в соцсети подтверждает Ольга Бочкова – детский психолог, и основатель "Академии безопасности". Она уточнила, что дети "уходят" в социальные сети, когда родители не предлагают им достойной альтернативы.



"Пребывание в сети – это попытка очень быстро получить впечатления. И все соцсети настроены на то, чтобы удовлетворять эту потребность. При этом детям сегодня не хватает общения с родителями", – отметила эксперт.

По ее словам, просто ограничить время сидения за компьютером, не приведет к положительному эффекту, поскольку ребенок не умеет как взрослый заполнять свой день активностями.



"Нужно просто составить для него такой график, в котором естественным образом на гаджеты останется минимум времени. И особенно это важно в летний период", – пояснила Бочкова.

Методическое пособие выйдет в июле и будет распространяться в учреждениях дополнительного образования, в общественных организациях по работе с детьми и на тематических встречах с участием Нифантьева.

Ранее Нифантьев предложил учредить день отказа от соцсетей. Он отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января.

Член Общественной палаты понимает, что современный ритм жизни не позволяет совсем не проверять почту или не заглядывать в мессенджеры, однако 24 часа не следить за лайками и новыми комментариями к постам вполне реально.