В России предложили учредить день отказа от соцсетей

Фото: Depositphotos/carballo

В России стоит учредить день отказа от соцсетей. О своей инициативе в разговоре с РИА Новости рассказал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

Он отметил, что планирует вынести идею на общественные обсуждения.

Нифантьев отметил, что речь не идет об аналоге Международного дня без интернета, который отмечается в последнее воскресенье января. Член Общественной палаты понимает, что современный ритм жизни не позволяет совсем не проверять почту или не заглядывать в мессенджеры, однако 24 часа не следить за лайками и новыми комментариями к постам вполне реально.

В качестве возможной даты Нифантьев назвал 3 июня.

В преддверии Дня защиты детей общественник предложил задуматься о том, что для несовершеннолетних развлечения в Сети все больше заменяют реальную жизнь. В то же время в реальном мире есть кружки, секции, общение со сверстниками и совместные занятия с родителями.

"Именно с них и нужно начинать, ведь своим поведением они подают пример. Ведь можно в этот день организовать детям интересный и разнообразный досуг? Разумеется, один такой день в году не решит проблему, но позволит привлечь к ней внимание", – подчеркнул Нифантьев.

Ранее практический психолог Татьяна Балашова рассказала, как вернуть интерес к жизни. Она отметила, что стоит устроить детокс от соцсетей, чтобы на время перестать рассматривать картинки красивой жизни других людей и прекратить сравнивать себя с ними.