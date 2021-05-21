Психологи рассказали, как уберечь себя от негативной информации

В последнее время психологи бьют тревогу: люди выпадают из реальной жизни, погружаясь в пучину негативной информации. А многие так углубляются в подробности не всегда приятных новостей, что теряют сон и аппетит. Москва 24 разбиралась, как оставаться в информационном поле, не попадая в ловушку зависимости от него.



Опасный базар

Многие люди начинают и заканчивают день просмотром лент хроники происшествий и постов в соцсетях. Специалисты считают, что ничего плохого нет в том, чтобы быть в курсе событий, но не стоит углубляться в лишние и ненужные для вас подробности происходящего. Аналитический психолог, системный семейный терапевт Ольга Марьяж советует представить, что на крупном базаре торговцы хватают вас за руки, кричат, перебивают, убеждают что-то купить, размахивая перед вашим лицом своим товаром. А потом нервно реагируют на отказ. После подбегают другие продавцы и тоже пытаются хватать вас за руки.

"Что случится через полчаса такой атаки? Вы закричите и сбежите либо накупите ненужного и вернетесь домой с усталостью и чувством вины. У вас появится эмоциональное истощение от стресса. Базар, где все орут, – это естественный информационный шум. Соцсети, сериалы, радио, телепередачи, новости, компьютерные игры – это тоже информационный шум, шквал информации извне, вызывающий стресс, – комментирует психолог. – Человек думает, что он якобы способен управлять таким шумом. Например, в любое время может отключить гаджет или перейти на другой канал. Но это иллюзия".

Мы зависаем в соцсетях, подолгу смотрим ТВ, наш мозг перегружается информацией, а жизненная энергия тратится на переработку и усвоение этого потока. Информационная зависимость, по мнению специалиста, сродни вводу в транс. В итоге у человека исчезает интерес к собственной жизни.



Атака на семью

Аналитический психолог считает наиболее опасным информационный шум, который несет новости о катастрофах, ДТП, убийствах, жертвах, войнах, насилии, а также скандалы, сплетни, интриги, эмоциональные споры.





Ольга Марьяж аналитический психолог Все это подпитывается энергией нашего внимания. Мы в это включаемся, делаем негативные новости темами для обсуждения с друзьями, коллегами, семьей. А сколько ссор и даже разлук случается на почве информации из гаджетов!

В информационную ловушку попадают целые семьи. "Представьте, что домочадцы встретились за ужином, – предлагает психолог, – а накануне… Ребенок играл в компьютерную игру, убивал монстров. Муж блуждал по сайту знакомств. Жена плакала под сериал. А дедушка с бабушкой посмотрели политические и криминальные новости, испугались, нахмурились. И каждый внутри себя несет эмоциональный заряд информационного шума – мозг продолжает обрабатывать полученное. Картинки все еще отражаются на внутреннем экране. Взрослые и ребенок со своими эмоциями и вниманием находятся не в семье, а вне ее".

В этом случае, по словам психолога, время жизни членов семьи тратится не на интересы друг друга и не на общие цели. Специалист считает, что в такой опасной среде легко разрастаются конфликты, подпитываются комплексы.



Ищем выход

По мнению семейного терапевта, информационная зависимость – форма современной болезни человечества. Она лишает человека самого ценного – времени для собственной жизни. "Залипание, зависание в гаджетах подобно зависимости от компьютерных игр. По сути информация, которая попадает в нас извне – это питание. Как выбранная нами еда в итоге обеспечивает здоровье телу, так информация из соцсетей, ТВ, радио обеспечивает нам эмоциональное здоровье и состояние ума", – анализирует Ольга Марьяж.

Порой люди даже не замечают, что попали в ловушку негатива. Им кажется, что они всего лишь выражают гражданскую позицию в обсуждениях под постами или проявляют интерес к злободневным темам, листая ленту новостей. Но рано или поздно человек задается вопросом: как защитить себя от потока негатива?

По словам Ольги Марьяж, в трудных случаях стоит обратиться к специалисту, который поможет разобраться, почему вас так тянет к тяжелой негативной информации и по какой причине человек выбирает работу, где не обойтись без новостей про насилие, несчастья и скандалы. "Причина часто кроется в личных психологических травмах человека, в историях его рода, а такая потребность смотреть на катастрофы и боль является компенсацией травмы", – подсказывает эксперт.



Победа над негативом

Остряки из соцсетей рекомендуют бороться с негативом, просматривая ленты с изображениями котиков. И в этом есть рациональное зерно. Детский и семейный психолог, основатель школы для родителей Екатерина Маденко советует "переключаться" с негатива на что-то хорошее. В частности, найти три источника информации, которые приносят радость и ежедневно фокусироваться на них (например, море, искусство, спорт). А еще уставшим от негатива людям следует больше общаться с приятными людьми. Дружеские встречи, направленные на позитив, влияют на внутренние ресурсы.

"Каждый человек сам несет ответственность за свой внутренний мир, – напоминает Екатерина Маденко. – А когда вокруг много тревожных новостей и негатива, легко потерять устойчивость. Возрастает уровень тревоги и страха, возникают проблемы со сном, прогрессируют психосоматические заболевания, обостряется конфликтность".

По словам специалиста, приходится рассчитывать на свои силы и внутренний стержень – опору, которая дает ощущение надежности и устойчивости, а значит, и внутренней безопасности. "А чтобы активировать эту опору и уберечь от расшатывания внутренний мир, выполняйте простое упражнение "магнит", рассчитанное на 10 минут, – рекомендует Екатерина Маденко. – Вы ходите по комнате, желательно босиком. Представьте, что вас буквально примагничивает к полу. Вам приходится медленно отрывать стопу. Вы перекатываете ее по полу, а потом она с силой вжимается в пол. Ощутите устойчивость земли, ее надежность. Напитывайтесь этим ощущением".

Ольга Марьяж советует назначить себе штраф за просмотр негативной информации, а собранные деньги направлять на платное обучение или хобби. "В современном мире мы не можем избежать информационного шума, но способны выбирать качество информации и ее источники", – говорит эксперт.

