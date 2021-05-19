Психолог рассказала, как вернуть интерес к жизни

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Отдых от соцсетей, творчество и поддержка родных помогут вернуть интерес к жизни, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на практического психолога Татьяну Балашову.

Она отметила, что, прежде чем стараться вернуть интерес к жизни, важно разобраться, что из себя этот интерес представляет. По словам Балашовой, интерес человека сводится к получению какого-либо результата и впечатлений, но когда социум постоянно призывает быть эффективным, накапливается усталость.

Также, по ее словам, возникает недовольство собой и собственными результатами. Как итог – начинается апатия, отметила специалист.

"Частый запрос "я ничего не хочу" говорит о том, что "я не хочу испытывать чувства", – говорит специалист.

Психолог обратила внимание на то, что, если подобное состояние затягивается, стоит начать беспокоиться, так как есть риск развития клинической депрессии.

Чтобы побороть апатию, стоит обратиться к специалисту. Если все не столь серьезно, необходимо начать заново знакомиться с собой, задавая простые вопросы: "Что я хочу на обед? Какой фильм посмотрел бы?"

Поддержка родных даст выход из состояния социальной изоляции, добавила психолог.

"Просто поделитесь своими переживаниями и мыслями. Такие разговоры снимают напряжение и катастрофизацию с данной проблемы", – сказала Балашова.

Она отметила, что стоит также устроить детокс от соцсетей, чтобы на время перестать рассматривать картинки красивой жизни других людей и перестать сравнивать себя с ними.

Психолог также предложила добавить в жизнь больше творчества: рисование, занятия вокалом, прослушивание музыки.

Распорядок дня – еще один способ вернуть интерес к жизни. Специалист отметила, что ожидание предстоящего улучшает настроение.

В заключение Балашова порекомендовала обратиться к специалисту, если справиться самостоятельно не удается. Она подчеркнула, что ментальное состояние не менее важно, чем физическое.

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