Врачи рассказали, как москвичам сохранить психическое здоровье

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Всемирный день психического здоровья отмечается 10 октября. В связи с этим эксперты дали москвичам рекомендации, которые помогут сохранить ментальное здоровье.

"На психическое здоровье оказывают влияние разнообразные факторы, ряд из них имеет генетические, наследственные корни, другая часть связана с внешней средой", – цитирует специалиста Московской службы психологической помощи Констанцию Равло Агентство "Москва".

Она рассказала, что существует несколько признаков психически здорового человека. С вами все в порядке, если вы способны установить длительные отношения с людьми, умеете переносить неудачи, готовы развиваться, прислушиваетесь к мнению других людей, комфортно чувствуете себя в одиночестве и контролируете эмоции.

Апатия, постоянная усталость, головные боли, чувство тревоги, агрессии говорят о том, что вам следует обратить внимание на свое психологическое состояние.

"Уделяйте каждый день пять-десять минут времени своему телу. Это может быть обычная зарядка по утрам или прогулка. Давайте себе возможность побыть наедине со своими мыслями и размышлениями, очиститься от негативных эмоций и тревог", – рассказала Равло.

Также она посоветовала медитировать и правильно питаться. Спать нужно не менее семи-девяти часов в день, а засыпать под успокаивающую музыку.

Главный внештатный специалист-психиатр столичного департамента здравоохранения Георгий Костюк отметил, что каждый третий москвич за год переживает приступ тревожно-депрессивного расстройства, хотя, возможно, и не знает об этом.

"Москва – один из самых напряженных для жизни городов, это город с очень высокой динамикой жизни. Люди, которые осознают, что нуждаются в помощи, могут обратиться к каким-то частным практикующим психиатрам, но их количество не соответствует той потребности, которая есть", – объяснил специалист.

Он уточнил, что поводом для консультации психиатра может стать беспричинная тревога, сопровождающаяся нарушениями сна и нехваткой воздуха.

Врачи Психиатрической клинической больницы №13 бесплатно помогут женщинам справиться с депрессией после родов.

"Московские врачи в рамках психопросветительского проекта "Сказать не могу молчать" подготовили встречу для жительниц столицы "Мы маму услышим, мы маму поймем", которая нацелена помочь молодым мамам справиться с послеродовой депрессией, разрешить конфликты в семье", – рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

По данным ВЦИОМ, число постоянно испытывающих стресс россиян растет. За последние девять лет показатель увеличился с 3 до 8 процентов. Чаще всего на данную проблему жалуются женщины, а также молодежь возрасте от 18 до 24 лет.

